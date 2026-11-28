Ban Tổ chức trao tặng 70 suất học bổng, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho học sinh Trường Mầm non Nà Tấu; 100 chiếc chăn ấm; 300 bộ quần áo cho học sinh; 150 hộp sữa trẻ em và 1 thùng thuốc, vitamin. Tổng giá trị quà tặng là 222 triệu đồng.

Đại diện nhà tài trợ trao quà cho học sinh Trường Mầm non Nà Tấu.

Chương trình do Đoàn Thanh niên Cục C11 chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn Điện Biên, Trại giam Nà Tấu (Cục C10), Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Đông Anh cùng các doanh nghiệp, nhà tài trợ và nhà hảo tâm tổ chức.

Các nhà tài trợ trao học bổng cho học sinh Trường Mầm non Nà Tấu.

Chương trình “Đông ấm vùng biên cương Tổ quốc 2026” là hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với trẻ em tại địa bàn vùng biên giới, vùng còn nhiều khó khăn; góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Qua đó, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng của tuổi trẻ lực lượng Công an nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm; đồng thời động viên thầy và trò nhà trường tiếp tục nỗ lực trong dạy và học.