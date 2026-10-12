Chương trình 'Doanh nghiệp đồng hành - Phú Thọ phát triển' thu hút gần 600 đại biểu tham dự

Nhờ lợi thế kết nối không gian đầu tư từ vùng Thủ đô đến cửa ngõ Tây Bắc, Phú Thọ đã ghi nhận nhiều kết quả kinh tế ấn tượng trong 9 tháng đầu năm 2026:

Toàn tỉnh hiện có hơn 42.000 doanh nghiệp đăng ký; riêng 9 tháng có gần 3.900 doanh nghiệp thành lập mới và khoảng 860 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Thu hút vốn FDI đạt gần 2,5 tỷ USD (vượt 51,3% kế hoạch năm, gấp 2,1 lần cùng kỳ); vốn DDI đạt gần 84.000 tỷ đồng.

GRDP tăng 10,01% (xếp thứ 11 cả nước và thứ 2 vùng Trung du miền núi phía Bắc); kim ngạch xuất khẩu đạt trên 39 tỷ USD; thu ngân sách nhà nước đạt trên 48.000 tỷ đồng.

Hai tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và an sinh xã hội đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Sở VHTTDL Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% năm 2026 (yêu cầu quý IV phải đạt 13,5%) và duy trì mức tăng trưởng này trong năm 2027.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tập trung vào 5 định hướng: nuôi dưỡng khát vọng lớn, tiên phong chuyển đổi số - chuyển đổi xanh, chú trọng văn hóa kinh doanh, tăng cường liên kết sản xuất và xây dựng đội ngũ doanh nhân bản lĩnh, thượng tôn pháp luật. Về phía chính quyền, tỉnh cam kết tập trung tháo gỡ khó khăn về thể chế, vốn, hạ tầng và đẩy nhanh giải ngân 100% vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cũng nêu rõ mục tiêu đưa Phú Thọ đạt tăng trưởng bình quân 11–12%/năm giai đoạn 2026–2030, trở thành cực tăng trưởng của vùng Thủ đô vào năm 2030 và hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2045. UBND tỉnh sẽ điều hành theo 5 trọng tâm: "Kỷ cương - Kiến tạo - Khơi thông - Kết nối - Đột phá", đồng thời đề nghị Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh phát huy tốt vai trò cầu nối, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên.

UBND tỉnh trao Cờ thi đua cho 7 tập thể và tặng Bằng khen cho 44 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2025.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và an sinh xã hội. UBND tỉnh cũng trao Cờ thi đua cho 7 tập thể và tặng Bằng khen cho 44 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2025.

Ngay tại chương trình, cộng đồng doanh nghiệp đã tích cực trao kinh phí ủng hộ an sinh xã hội và Quỹ "Vì người nghèo", thể hiện trách nhiệm và tinh thần sẻ chia đối với cộng đồng.