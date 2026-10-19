Chương trình diễu hành áo dài Việt Nam đầu tiên trên đường phố Sydney

Đoàn tham gia diễu hành áo dài chụp ảnh trước Nhà hát Bryan Brown Theatre. Ảnh: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, lần đầu tiên được Tổ chức Giao lưu văn hóa Việt Nam - Australia (VACEO) tổ chức, cuộc diễu hành trên các tuyến phố của Bankstown - một trong những khu vực tập trung đông người Việt tại Australia - nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đi đường và người dân địa phương.

Điều thú vị của đoàn diễu hành là sự góp mặt của nhiều thế hệ. Có những em nhỏ sinh ra và lớn lên tại Australia, những phụ nữ Việt Nam đã định cư tại Sydney nhiều năm, những người sang Australia làm việc, cùng những người lớn tuổi từ Việt Nam sang thăm con cháu. Mỗi người đến với cuộc diễu hành bằng một câu chuyện khác nhau, nhưng khi khoác lên mình tà áo dài, cảm xúc chung dễ nhận thấy nhất vẫn là niềm vui và sự tự hào.

Theo chị Nguyễn Hoài Hương, thành viên VACEO, Ban tổ chức khởi đầu dự kiến cuộc diễu hành có khoảng 50 người tham gia. Tuy nhiên, do cộng đồng người Việt tại Sydney sinh sống khá phân tán và không dễ tập trung đông người cùng một thời điểm, nên quy mô thực tế nhỏ hơn. Dù vậy, sự hưởng ứng của những người tham gia cũng như phản ứng tích cực của người dân trên đường phố đã mang lại kết quả vượt mong đợi. Chị Hương chia sẻ: “Áo dài là một dấu ấn rất đặc trưng của quê hương. Khi nhìn thấy những tà áo dài xuất hiện trên đường phố Australia, đó không chỉ là niềm vui, niềm tự hào mà còn là một cách để chúng tôi chia sẻ văn hóa Việt Nam với cộng đồng nơi mình đang sinh sống”.

Cuộc diễu hành áo dài là một trong những hoạt động của Lễ hội Viet Soul 3, chương trình cộng đồng tôn vinh văn hóa và di sản Việt Nam được tổ chức tại Bankstown với sự hỗ trợ của Chính phủ Australia. Bên cạnh chương trình trình diễn ca múa nhạc dân tộc "Viet Soul 3: Dấu ấn phù sa" và cuộc diễu hành áo dài, lễ hội còn mở ra một không gian nghệ thuật Việt Nam qua triển lãm tranh sơn mài với bộ sưu tập “Ký ức tuổi thơ” của nghệ sĩ Tú Quyên, Thạc sĩ Mỹ thuật tại Đại học Mahasarakham - người từng nhận nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế cho các tác phẩm nghệ thuật cá nhân, đặc biệt là tranh sơn mài.

Cùng với bộ sưu tập sơn mài, Ban tổ chức còn trưng bày 26 tác phẩm được lựa chọn từ cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi người Việt đang sinh sống tại Australia. Cuộc thi không đặt ra một khuôn mẫu cứng nhắc về cách thể hiện đất nước hay con người Việt Nam, mà khuyến khích các em kể về thế giới của chính mình: một thành viên trong gia đình, người bạn, thầy cô, hàng xóm hay một trải nghiệm văn hóa đã để lại dấu ấn trong quá trình trưởng thành.

Qua những nét vẽ trẻ thơ, câu chuyện về quê hương và bản sắc Việt hiện lên theo nhiều cách khác nhau, thể hiện bằng cảm nhận và trải nghiệm của một thế hệ đang lớn lên giữa 2 nền văn hóa.