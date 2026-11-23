Các đại biểu tham dự chương trình “Đêm hoa đăng” tri ân các anh hùng liệt sĩ trên sông Thạch Hãn - Ảnh: Đ.V

Phát biểu tri ân tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT đã ôn lại lịch sử hào hùng của cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972-một bản anh hùng ca bất tử của dân tộc. Trong 81 ngày đêm của mùa hè đỏ lửa ấy, Thành Cổ và thị xã Quảng Trị đã phải hứng chịu một khối lượng bom đạn khổng lồ, làm chấn động lương tri loài người. Cả thị xã chỉ còn là lớp tro tàn, gạch vụn.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đọc lời tri ân tại buổi lễ - Ảnh: Đ.V

Nhưng chính trên mảnh đất ấy, quân và dân ta đã kiên cường bám trụ, giữ từng tấc đất, viết nên bản hùng ca bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần quan trọng vào thắng lợi trên bàn đàm phán Paris, tạo đà cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước. Chính tại nơi đây, biết bao người con ưu tú của Tổ quốc đã gửi lại tuổi thanh xuân, ước mơ và cả cuộc đời mình.

Đồng chí Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Đ.V

Trong số đó, có biết bao thầy giáo trẻ vừa rời bục giảng, biết bao học sinh, sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường đã gác lại trang sách, xếp bút nghiên lên đường ra trận khi tuổi đời mới mười tám, đôi mươi. Máu xương của các anh đã hòa vào đất, vào sông, hóa thành cây cỏ, thành phù sa bồi đắp cho quê hương hôm nay. Trong khí xúc động của buổi lễ, đại diện ngành GD-ĐT mong muốn các thầy, cô giáo và các em học sinh về với dòng sông Thạch Hãn lịch sử hôm nay không chỉ để tưởng nhớ, tri ân mà còn để được chạm vào lịch sử bằng trái tim mình, để hiểu thêm giá trị của hòa bình.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Đ.V

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cùng các thế hệ học sinh ngành GD-ĐT tỉnh Quảng Trị nguyện tiếp tục bồi đắp truyền thống lịch sử, lòng yêu nước và đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ; mỗi thầy, cô giáo nguyện hết lòng tận tụy với sự nghiệp trồng người, mỗi em học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện tốt-để mỗi bước trưởng thành hôm nay đều xứng đáng với sự hy sinh của lớp lớp cha anh, chung tay xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các đại biểu thực hiện lễ rước bè hoa tại buổi lễ - Ảnh: Đ.V

Trong thời khắc thiêng liêng, giữa dòng Thạch Hãn linh thiêng và huyền thoại, các đại biểu tham dự đã kính cẩn nghiêng mình, cùng thắp những nén tâm hương, thả xuống dòng sông những đóa hoa tươi thắm, những ngọn hoa đăng lung linh tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, nguyện cầu hương hồn các liệt sĩ được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Các đoàn viên thanh niên thắp hoa đăng tri ân tại buổi lễ - Ảnh: Đ.V

Các đại biểu kính cẩn thả hoa đăng xuống dòng sông Thạch Hãn - Ảnh: Đ.V