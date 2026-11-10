Chương trình "Dấu ấn văn hóa Việt Nam - Sắc màu Khánh Hòa"

Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 tại Khánh Hòa sẽ diễn ra với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật phong phú, mang chủ đề “Dấu ấn văn hóa Việt Nam - Sắc màu Khánh Hòa”. Chương trình gồm các hoạt động biểu diễn nghệ thuật cộng đồng, giao lưu văn hóa, diễu hành và chương trình nghệ thuật chính tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang. Đặc biệt, trong ngày 24-11, chương trình có nhiều nội dung ý nghĩa, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, quảng bá giá trị di sản và lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Mời quý bạn đọc theo dõi Infographic để nắm bắt thời gian, địa điểm và các hoạt động chính của chương trình.