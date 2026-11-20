Ca sĩ Võ Hạ Trâm sẽ biểu diễn trong chương trình nghệ thuật "Đất nước vươn mình"

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Nhạc viện TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật Đất nước vươn mình vào 20h10 ngày 23/11/2026 tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9.

Chương trình dàn dựng theo hình thức chính luận nghệ thuật, gồm 3 chương: Cội nguồn - Hồn Việt, Tiếp nối - Sức sống Việt Nam và Khát vọng - Đất nước vươn mình.

Chương đầu tiên sẽ đưa khán giả trở về với những giá trị văn hóa truyền thống qua dân ca ba miền, các ca khúc về quê hương, đất nước và âm thanh của nhạc cụ dân tộc. Những giai điệu quen thuộc cùng tiếng sáo trúc, đàn bầu, đàn tranh gợi nhắc về cội nguồn và bản sắc văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Tiếp nối là những ca khúc cách mạng gắn với các giai đoạn lịch sử đấu tranh của dân tộc. Chương Tiếp nối - Sức sống Việt Nam tập trung thể hiện truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí độc lập và khát vọng hòa bình, đồng thời tôn vinh những thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Ở chương cuối, chương trình hướng đến hình ảnh Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, với tinh thần tự cường, đổi mới và hội nhập. Nếu các thế hệ đi trước đã đấu tranh giành độc lập, tự do, thì thế hệ hôm nay tiếp tục đóng góp cho đất nước bằng tri thức, khoa học công nghệ và sức sáng tạo.

Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình "Đất nước vươn mình"

Kết nối âm nhạc truyền thống và hiện đại

Các tiết mục được lựa chọn từ nhiều thể loại, gồm dân ca, ca khúc cách mạng, sáng tác đương đại và nghệ thuật biểu diễn tổng hợp.

Mở đầu chương trình là Mashup dân ca 3 miền với các làn điệu Bèo dạt mây trôi, Lý mười thương, Lý quạ kêu, Lý ngựa ô do Nhóm Sen Việt biểu diễn. Tiếp đó là các tác phẩm Đất nước (Phạm Minh Tuấn), Quê hương (Giáp Văn Thạch), hòa tấu nhạc cụ dân tộc Gió (Bùi Thiên Hoàng Quân) cùng các ca khúc Đường chúng ta đi, Bài ca thống nhất, Những ánh sao đêm, Đất nước trọn niềm vui...

Ở chương cuối, những tiết mục như Khát vọng tuổi trẻ - Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, Khát vọng, Thênh thang đường mới, Đất ơi nở hoa và ca khúc chủ đề Đất nước vươn mình thể hiện tinh thần đổi mới và niềm tin vào tương lai đất nước.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của: NSND Quốc Hưng, NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phạm Thế Vĩ, NSƯT Khánh Ngọc, Võ Hạ Trâm, Phạm Trang, Thu Hằng, Bích Hồng, Lê Thị Mỹ Hảo, cùng hợp xướng Nhạc viện TPHCM và Vũ đoàn Mai Trắng.

Nhạc viện TPHCM mở rộng hoạt động biểu diễn

Bên cạnh ý nghĩa hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, chương trình Đất nước vươn mình cũng nằm trong định hướng mở rộng hoạt động biểu diễn của Nhạc viện TPHCM, phát huy đội ngũ nghệ sĩ, giảng viên và các thế hệ học trò của nhà trường.

Chia sẻ với Báo Phụ nữ Việt Nam, NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TPHCM, cho biết: Khi nhận nhiệm vụ tại trường, ông nhận thấy Nhạc viện có nguồn lực nghệ thuật dồi dào nhưng chưa được khai thác tương xứng. Đó là đội ngũ nghệ sĩ, giảng viên có chuyên môn cao ở nhiều lĩnh vực, từ thanh nhạc, nhạc cụ phương Tây đến nhạc cụ truyền thống. Nhà trường cũng có lực lượng học sinh, sinh viên được đào tạo bài bản và nhiều nghệ sĩ trưởng thành từ Nhạc viện đang hoạt động trong đời sống âm nhạc.

Theo NSND Đỗ Quốc Hưng, việc kết nối và phát huy những nguồn lực này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn mở rộng hoạt động biểu diễn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của công chúng.

Nhà nghiên cứu, phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long nhận định, việc Nhạc viện chủ động tổ chức các chương trình biểu diễn có định hướng nội dung và chất lượng nghệ thuật sẽ góp phần làm phong phú đời sống âm nhạc phía Nam nói riêng và cả nước nói chung.

Anh cho rằng, công chúng sẽ có thêm lựa chọn thưởng thức âm nhạc chính thống, âm nhạc hàn lâm và các chương trình nghệ thuật chính luận từ một cơ sở đào tạo chuyên nghiệp. Nếu được duy trì thường xuyên, hoạt động này cũng giúp Nhạc viện phát huy tốt hơn nguồn lực sẵn có và tạo thêm cơ hội để công chúng tiếp cận với âm nhạc chuyên nghiệp.