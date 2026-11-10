Chương trình đào tạo nhân tài của Việt Nam tham gia liên minh lượng tử toàn cầu

Chương trình Quantum Innovator Residency - sáng kiến đào tạo nhân tài công nghệ chuyên sâu kéo dài một năm tại Quy Nhơn được phối hợp triển khai giữa Trường Đại học Quang Trung (QTU) cùng các doanh nghiệp trong lĩnh vực lượng tử Quanova (Việt Nam), Quandela (Pháp) - vừa trở thành thành viên của Liên minh Nghiên cứu Toàn cầu về Lượng tử và Xã hội (QUASAR).

Một trong các ứng viên của chương trình Phát triển nhân tài lượng tử. Ảnh: BTC

QUASAR là mạng lưới quốc tế quy tụ các trung tâm nghiên cứu và chuyên gia hàng đầu thế giới nhằm đánh giá các tác động đa chiều của công nghệ lượng tử đối với đạo đức, pháp lý, an ninh, kinh tế, chính trị và môi trường. Mục tiêu cốt lõi của liên minh là đảm bảo công nghệ lượng tử phát triển an toàn, có trách nhiệm và giúp các quốc gia chuẩn bị sẵn sàng cho những chuyển dịch sâu rộng mà công nghệ này tạo ra.

TS Nguyễn Đặng Thanh Nhàn, Trưởng ban Học thuật của Quantum Innovator Residency, nhấn mạnh một dự án lượng tử chỉ đáng xây dựng khi nó thực sự phục vụ xã hội. "Việc trở thành đơn vị đầu tiên của Đông Nam Á tham gia QUASAR kết nối học viên và Việt Nam vào cuộc đối thoại toàn cầu về phát triển lượng tử có trách nhiệm, đồng thời mang tiếng nói của một nền kinh tế đang vươn lên đóng góp cho diễn đàn quốc tế", bà cho biết.

Thông qua mạng lưới này, học viên và giảng viên của chương trình được tiếp cận các nghiên cứu quốc tế mới nhất về tác động kinh tế, pháp luật và xã hội của lượng tử. Ngược lại, đại diện Việt Nam mang đến góc nhìn thực tiễn của một nền kinh tế mới nổi đang đặt những viên gạch xây dựng năng lực công nghệ lõi từ nền móng.

Khác với các chương trình đào tạo lý thuyết hàn lâm thông thường, Quantum Innovator Residency là khóa học một năm được tài trợ toàn phần tại Quy Nhơn, hướng tới đào tạo đội ngũ sáng lập startup và lãnh đạo R&D công nghệ sâu (deeptech).

Mô hình đào tạo được thiết kế dựa trên 6 trụ cột: Cố vấn cá nhân; Xưởng đổi mới sáng tạo; Đào tạo chuyên sâu kỹ thuật lượng tử quang tử; Dự án tác động cộng đồng; 2-4 tháng thực hành trực tiếp tại doanh nghiệp hoặc ươm tạo dự án khởi nghiệp; Phiên thuyết trình gọi vốn và kết nối nghề nghiệp (Liftoff) trước các quỹ đầu tư tại TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Việc gia nhập liên minh toàn cầu đánh dấu bước tiến trong việc chuẩn hóa năng lực đào tạo công nghệ cao của Việt Nam, gắn phát triển công nghệ chiến lược với bài toán giải quyết nhu cầu đời sống xã hội.

Theo Quyết định số 21 ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, lượng tử được xếp vào nhóm 10 công nghệ chiến lược trọng điểm, đồng thời xác định rõ 3 nhóm sản phẩm mục tiêu: truyền thông lượng tử, tính toán lượng tử và cảm biến lượng tử.