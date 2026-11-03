Chương trình Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Đại lễ Kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN

Theo đó, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần X, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề: “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, sẽ diễn ra từ ngày 5-11 đến ngày 7-11-2026, ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, số A13/14 Mai Bá Hương, ấp 4, xã Bình Lợi, TP.HCM. Đại hội dự kiến có 1.645 đại biểu chính thức. Đây là sự kiện trọng đại của GHPGVN lần đầu tiên tổ chức tại TP.HCM.

Chương trình Đại hội và Kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN

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Chương trình Đại hội X GHPGVN và Kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN.docx