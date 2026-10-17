Chương trình chính luận nghệ thuật 'Quảng Ninh - Một miền đất, một tình yêu'

Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa chính luận và nghệ thuật; là bản hòa ca giàu cảm xúc về vùng đất, con người Quảng Ninh, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống, những thành tựu nổi bật và khát vọng vươn lên trong chặng đường phát triển mới.

Chương trình nghệ thuật công phu, giàu cảm xúc

Với thông điệp xuyên suốt nhìn lại quá khứ để thêm tự hào, trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai, chương trình được cấu trúc thành 3 chương: “Một miền đất - Một hồn quê”, “Những năm tháng dựng xây” và “Những mùa yêu - Những ngày mới”.

Mỗi chương mang một sắc thái riêng, cùng kết nối thành câu chuyện xuyên suốt về chiều sâu lịch sử, văn hóa, hành trình hình thành, phát triển và khát vọng vươn lên của thành phố Quảng Ninh hôm nay.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng

Chương mở đầu là hình ảnh biển cả với vẻ đẹp khoáng đạt, giàu sức sống được khắc họa đậm nét qua những ca khúc “Tổ quốc - Biển và em”, “Gió đánh đò đưa”, “Bài ca tôm cá”, “Bám biển quê hương”, “Biển, nỗi nhớ và em” giàu cảm xúc, gợi lên nét đặc trưng của vùng đất Quảng Ninh và những con người gắn bó với biển qua bao thế hệ.

Đây là chương trình kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập thành phố Quảng Ninh và 96 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10

Mạch cảm xúc ấy tiếp tục được nối dài qua những tác phẩm ca ngợi quê hương, đất nước, biển đảo và con người Việt Nam. Đặc biệt, trong tháng Mười đầy ý nghĩa, những ca khúc sâu lắng về mẹ, tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam đã góp thêm sắc màu ấm áp cho chương trình.

Tại chương trình, khán giả được thưởng thức những ca khúc mới viết về Quảng Ninh như: “Quảng Ninh vươn mình”, "Quảng Ninh - Thành phố trong nắng mai” cùng nhiều tác phẩm quen thuộc về quê hương, đất nước: “Nơi gặp gỡ tình yêu”, “Việt Nam kiêu hãnh”, “Thênh thang đường mới”...

Đêm nghệ thuật tái hiện nhiều lát cắt của đời sống thường nhật

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Hồng Hạnh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thu Hằng, Thu Thủy, Viết Danh, Bùi Tuấn Ngọc, Hồng Duyên, Hoàng Ngân, Tống Linh, Nguyễn Linh, Ngọc Trâm, Châu Anh, Hạ Lan, Hoàng Sơn, Sỹ Nhật, Thế Dũng, Hải Hà cùng tập thể nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.

Chương trình mang đến một không gian nghệ thuật sâu lắng

Từ vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, Quảng Ninh đã vươn lên trở thành một trong những cực tăng trưởng năng động, đi đầu về đổi mới sáng tạo của cả nước.

Những thành tựu ấy là kết tinh của bản lĩnh, trí tuệ, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, cống hiến của các thế hệ người dân Vùng mỏ. Không chỉ tái hiện những dấu mốc đáng tự hào, chương trình còn khắc họa vẻ đẹp bình dị trong đời sống thường ngày, tình yêu gia đình, quê hương cùng những giá trị nhân văn làm nên bản sắc riêng của vùng đất địa đầu Đông Bắc.

Đêm nghệ thuật khơi dậy khát vọng của một TP giàu mạnh

Sự kết hợp đa dạng giữa các giọng ca, phong cách biểu diễn và những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu “Quảng Ninh - Một miền đất, một tình yêu” đã tạo nên không gian nghệ thuật giàu màu sắc, cảm xúc, lan tỏa tình yêu, niềm tự hào.

Đồng thời chương trình khơi dậy ý thức trách nhiệm và khát vọng chung tay xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc đến đông đảo khán giả.