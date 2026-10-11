Chương trình 'Chắp cánh tuổi thơ': Thế giới nghệ thuật đa sắc cho các em nhỏ

Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), chương trình “Chắp cánh tuổi thơ” hướng đến việc xây dựng một không gian văn hóa, nghệ thuật dành riêng cho thiếu nhi và gia đình.

Chương trình "Chắp cánh tuổi thơ" dành cho các em nhỏ nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: Báo Nhân Dân

Trước giờ diễn, các em nhỏ được tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm “Hành trình tuổi thơ” với các trò chơi, đố vui, thử thách thắt khăn quàng tại “Trạm Báo Nhân Dân”; chụp ảnh trong không gian thiên nhiên, cổ tích ở “Vườn rừng diệu kỳ”; viết điều ước, gấp máy bay giấy tại “Ga Chắp cánh ước mơ”. Các em còn được tham gia cuộc diễu hành “Cổ tích và hoạt hình” với màn trống lân, những nhân vật cổ tích, hoạt hình và dàn mascot ngộ nghĩnh.

Ban tổ chức tặng quà cho các em nhỏ. Ảnh: Báo Nhân Dân

Tại chương trình, nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ, với trách nhiệm phục vụ nhân dân, Báo Nhân Dân luôn mong muốn đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa, nghệ thuật của mọi lứa tuổi, từ người cao tuổi, người trung niên đến các khán giả nhỏ tuổi. Đây cũng là lý do chương trình “Chắp cánh tuổi thơ” được tổ chức, tiếp tục khẳng định nỗ lực của Báo Nhân Dân trong việc tạo dựng những không gian văn hóa giàu ý nghĩa dành cho công chúng.

Các tiết mục sôi động, rực rỡ sắc màu. Ảnh: Báo Nhân Dân

Chương trình “Chắp cánh tuổi thơ" có sự tham gia của Giám đốc sáng tạo Vũ Liêm, đạo diễn nghệ thuật Thùy Trang, đạo diễn sân khấu Ninh Quang Trường, Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng, Tổng biên đạo Hải Trường cùng các nghệ sĩ, diễn viên. Tất cả đã phối hợp xây dựng một không gian biểu diễn giàu hình ảnh, âm thanh và tương tác.

Hai nhân vật Sao Đỏ và Sao Băng dẫn dắt các em nhỏ trong suốt chương trình. Ảnh: Báo Nhân Dân

Lấy các em nhỏ làm trung tâm, hai nhân vật Sao Đỏ do nghệ sĩ Mạc Văn Khoa thể hiện và Sao Băng do nghệ sĩ Hoàng Kim Ngọc đảm nhận, dẫn dắt khán giả qua ba chương, kết nối các tiết mục bằng những cuộc trò chuyện, trò chơi và màn tương tác trực tiếp. Các em được mời cùng vận động, hòa giọng, chia sẻ ước mơ và tham gia vào diễn biến trên sân khấu.

Chương 1 “Miền ký ức” mang đến nhiều tiết mục ý nghĩa như “Thư gửi các cháu thiếu nhi”, “Nhớ giọng hát Bác Hồ”, “Khăn quàng thắp sáng bình minh”, “Năm điều Bác Hồ dạy” cùng những ca khúc “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”, “Ước mơ hồng – Gặp nhau giữa trời thu Hà Nội”, liên khúc “Cùng nhau ta đi lên – Tiến lên đoàn viên – Thanh niên làm theo lời Bác”.

Các tiết mục ý nghĩa, hấp dẫn. Ảnh: Báo Nhân Dân

Chương 2 “Vườn rừng diệu kỳ” đưa các em vào thế giới thiên nhiên nhiều màu sắc qua các tiết mục “Em yêu rừng xanh”, “Mơ khách đường xa”, liên khúc “Kìa con bướm vàng – Chị ong nâu và bé – Con cào cào”, “Bống bống bang bang – Những ước mơ” sôi động, vui tươi.

Chương 3 “Bầu trời ước mơ” hướng các em từ việc khám phá thế giới đến suy nghĩ về điều mình muốn làm trong tương lai qua các tiết mục “Bay lên ước mơ”, “Ếch cốm đại vương”, “I see the light”, “Be a star”…

Chương trình có sự tham gia đặc biệt của NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long. Ảnh: Báo Nhân Dân

Đặc biệt, sự xuất hiện của NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long đem đến bầu không khí sôi nổi. Với lối trò chuyện dí dỏm, gần gũi và những màn giao lưu hài hước, hai nghệ sĩ nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của các khán giả nhí, tạo nên nhiều tràng cười trong khán phòng.

Chương trình còn có phần trình diễn tâng bóng nghệ thuật và giao lưu của cầu thủ Nguyễn Ngọc Phát (Phát Freestyle), người bốn lần liên tiếp vô địch bóng đá nghệ thuật Việt Nam, từng lọt Top 10 thế giới năm 2018 và Top 3 châu Á.

Bên cạnh đó, sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Hoàng Bách, LyLy, Izara Thiên Nga, Phương Thảo, cùng dàn nghệ sĩ nhí Ali Thục Phương, Cao Phú Quý, Hạo Khang, Thiên Kim, Kim Cương, Moon Tân Anh, Lucy Trà My, Trung Hải, Long Nhật, Camy Khánh An, Tường Vy, Kent Nguyễn, Ngọc Diệp, Đỗ Nhật Anh, Trúc Anh, Gia Bảo và Thảo Chi… đã góp phần tạo sức hút suốt chương trình.

Các em nhỏ hào hứng tham gia chương trình. Ảnh: Báo Nhân Dân

Trong màn kết, hàng nghìn khán giả nhỏ cùng phóng những chiếc máy bay giấy mang theo điều ước của mình rất ấn tượng.

Qua những câu chuyện gần gũi, giai điệu quen thuộc và thế giới sân khấu giàu sức tưởng tượng, chương trình “Chắp cánh tuổi thơ” mong muốn các em nhỏ nuôi dưỡng ước mơ, tự tin khám phá khả năng và trưởng thành từ những điều giản dị trong cuộc sống.