Chương trình 'Chắp cánh tuổi thơ': Không gian nghệ thuật cho thiếu nhi vào ngày 10-10

Hành trình kỳ diệu trong ngày 10-10

Chiều 6-10, Báo Nhân Dân tổ chức lễ công bố chương trình nghệ thuật “Chắp cánh tuổi thơ”, với mong muốn tạo thêm một không gian văn hóa dành cho thiếu nhi và các gia đình tại Hà Nội.

Ban tổ chức và các nghệ sĩ nhí tham gia chương trình "Chắp cánh tuổi thơ". Ảnh: Báo Nhân Dân

Đây là hoạt động Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), lấy thiếu nhi làm trung tâm và kết nối nhiều loại hình nghệ thuật trong một câu chuyện xuyên suốt.

Phát biểu tại lễ công bố, nhà báo Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cho biết, chăm lo cho thiếu nhi là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Với thế mạnh của báo chí, văn hóa và nghệ thuật, Báo Nhân Dân mong muốn góp thêm những sản phẩm lành mạnh, giàu tính giáo dục và nhân văn, phù hợp với nhu cầu tiếp nhận của trẻ em.

Nhà báo Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân chia sẻ về chương trình. Ảnh: Báo Nhân Dân

Theo nhà báo Quế Đình Nguyên, chương trình “Chắp cánh tuổi thơ” được xây dựng từ mong muốn để niềm vui trên sân khấu khơi gợi ở các em sự tò mò, tinh thần ham hiểu biết và thói quen chủ động tìm hiểu cuộc sống. Đây cũng là một cách để Báo Nhân Dân đồng hành cùng thế hệ bạn đọc tương lai. Việc nuôi dưỡng niềm vui đọc, khuyến khích các em đặt câu hỏi và khám phá từ sớm cũng chính là góp phần mở rộng hiểu biết, bồi đắp nhân cách và đồng hành cùng các em trưởng thành.

Lý giải về việc lựa chọn ngày 10-10 để thực hiện chương trình, Giám đốc sáng tạo Vũ Liêm cho biết, đây là thời điểm gắn với dấu mốc lịch sử của Thủ đô, từ đó tri ân quá khứ, khơi dậy niềm tự hào về Hà Nội. Đặc biệt, chương trình muốn tạo không gian "Gặp nhau giữa mùa thu Hà Nội" - nơi trẻ em có thể tìm hiểu tuổi thơ của cha mẹ, còn cha mẹ có thêm cơ hội nhìn về thế giới của con trẻ hôm nay.

Hình tượng “Trang giấy diệu kỳ” được chọn làm ngôn ngữ sáng tạo xuyên suốt chương trình. Từ trang giấy trắng bên bàn học, những nét vẽ, nếp gấp và trí tưởng tượng của trẻ nhỏ lần lượt biến thành chiếc máy bay, con thuyền, đưa các em bước vào những thế giới mới.

Nghệ sĩ nhí Ali Thục Phương chia sẻ niềm vui tham dự chương trình. Ảnh: Báo Nhân Dân

Đồng hành trong hành trình ấy là hai nhân vật Sao Đỏ và Sao Băng do Mạc Văn Khoa và Hoàng Kim Ngọc đảm nhận, dẫn dắt các em trải qua hành trình với 3 chương: “Miền ký ức”, “Vườn rừng diệu kỳ” và “Bầu trời ước mơ”. Từ những ký ức tuổi thơ gắn với tình yêu gia đình, mái trường, quê hương, đất nước, chương trình đưa các em đến thế giới thiên nhiên đầy màu sắc, rồi trở về với câu hỏi về ước mơ của chính mình.

Tham gia chương trình có các nghệ sĩ Hoàng Bách, LyLy, Izara Thiên Nga, Phương Thảo, cùng dàn nghệ sĩ nhí Ali Thục Phương, Cao Phú Quý, Hạo Khang, Thiên Kim, Kim Cương, Moon Tân Anh, Lucy Trà My, Trung Hải, Long Nhật, Camy Khánh An, Tường Vy, Kent Nguyễn, Ngọc Diệp, Đỗ Nhật Anh, Trúc Anh, Gia Bảo và Thảo Chi.

Các nghệ sĩ của Trường Trung cấp Nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Việt Nam, Cung Thiếu nhi Hà Nội, Câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ và Đoàn nghệ thuật HT cũng mặt biểu diễn.

Đặc biệt, NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long là khách mời đặc biệt tham gia giao lưu với khán giả nhỏ tuổi. Chương trình còn có sự xuất hiện của Nguyễn Ngọc Phát (Phát Freestyle), người 4 lần liên tiếp vô địch bóng đá nghệ thuật Việt Nam, từng lọt Top 10 thế giới năm 2018 và Top 3 châu Á.

Trở thành một phần của thế giới nghệ thuật

Chương trình “Chắp cánh tuổi thơ” hướng đến và đặt thiếu nhi vào trung tâm. Thay vì chỉ ngồi theo dõi chương trình, các em được tương tác, vận động, khám phá và cùng tạo nên những khoảnh khắc trên sân khấu thay vì chỉ ngồi theo dõi chương trình.

Giám đốc sáng tạo Vũ Liêm chia sẻ về việc thực hiện chương trình. Ảnh: Báo Nhân Dân

Theo Giám đốc sáng tạo Vũ Liêm, ê-kíp lựa chọn cách kể chuyện tương tác để rút ngắn khoảng cách giữa sân khấu và khán giả. Những lời dẫn, động tác, màn đồng diễn hay hoạt động trực tiếp giúp các em hòa mình vào câu chuyện, từ đó cảm nhận nghệ thuật bằng trải nghiệm của chính mình.

Ba chương trình tương ứng với ba không gian nghệ thuật: “Miền ký ức” gợi những giá trị đã nuôi dưỡng tuổi thơ; “Vườn rừng diệu kỳ” đại diện cho trí tưởng tượng; “Bầu trời ước mơ” là nơi những cảm xúc được kết nối và hướng đến điều mỗi em mong muốn thực hiện.

Âm nhạc, hoạt cảnh, xiếc, rối, mascot, vũ đạo, hình ảnh trình chiếu và đạo cụ được kết hợp để tạo nên sự chuyển đổi giữa các không gian. Hệ thống màn hình LED có khả năng tách, mở cùng bàn nâng giúp sân khấu biến đổi linh hoạt. Chất liệu giấy, nét vẽ, nếp gấp và màu nước xuất hiện xuyên suốt, biến những hình ảnh quen thuộc của tuổi thơ thành một thế giới sống động.

Các nghệ sĩ nhí tham gia chương trình. Ảnh: Báo Nhân Dân

Trước giờ biểu diễn, từ 14h30 đến 15h30, các em có thể tham gia hoạt động “Hành trình tuổi thơ” tại sảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia với ba trạm trải nghiệm: “Trạm Báo Nhân Dân”, “Vườn rừng diệu kỳ” và “Ga Chắp cánh ước mơ”. Tại đây, các em được chơi, đố vui, thử thách thắt khăn quàng, chụp ảnh, viết điều ước và tự tay gấp máy bay giấy để mang vào khán phòng.

Đến 15h30, cuộc diễu hành Cổ tích và Hoạt hình với tiếng trống lân, các nhân vật cổ tích, hoạt hình và dàn nhân vật hóa trang sẽ tiếp nối hành trình. Chương trình nghệ thuật chính thức bắt đầu lúc 16h.

Khép lại “Chắp cánh tuổi thơ” là đại cảnh cùng tên, khi những chiếc máy bay giấy do các em tự tay gấp được nâng lên, hòa cùng hình ảnh những cánh bay trên sân khấu. Từ một trang giấy trắng, hành trình đi qua ký ức, khám phá và ước mơ trở thành lời nhắn gửi giản dị: mỗi ước mơ đều cần được nuôi dưỡng bằng niềm vui, sự ham học hỏi và những nỗ lực mỗi ngày.

Chương trình được livestream trên các nền tảng mạng xã hội của Báo Nhân Dân, đưa hành trình nghệ thuật dành cho thiếu nhi đến với các gia đình trên cả nước.

Báo Nhân Dân xây dựng trang thông tin dành riêng cho “Chắp cánh tuổi thơ” tại https://nhandan.vn/chapcanhtuoitho, tạo thêm điểm kết nối giữa chương trình với khán giả nhỏ tuổi và các gia đình.