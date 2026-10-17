Chương trình chào tân sinh viên HCCT bùng cháy với Quân A.P, chuỗi hoạt động ấn tượng

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) đã tổ chức chương trình Chào tân học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027 với chủ đề "STARBOUND - IGNITE YOUR FUTURE" (Vươn tới những vì sao - Thắp sáng tương lai). Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhà trường trực tiếp tổ chức thực hiện, sự kiện hướng tới kiến tạo không gian giao lưu, kết nối, trải nghiệm thực tiễn và khơi dậy tinh thần sáng tạo, bản lĩnh, khát vọng vươn lên của thế hệ học sinh, sinh viên mới.

Phát biểu khai mạc, TS. Trịnh Thị Thu Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội lý giải thông điệp sâu sắc từ chủ đề chương trình:

"Mỗi người trẻ đều mang trong mình một ánh sáng riêng, một tiềm năng riêng và một bầu trời rộng lớn để chinh phục. Nhưng những ngôi sao không tự nhiên tỏa sáng. Thành công không đến chỉ từ ước mơ, mà được tạo nên bằng tri thức, ý chí, sự kiên trì và tinh thần không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân.

Trong một thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ bởi công nghệ, trí tuệ nhân tạo và sự thay đổi không ngừng của thị trường lao động, tương lai sẽ thuộc về những người không ngại học hỏi, dám đổi mới, biết thích ứng và có khát vọng vươn lên. Vì vậy, tôi mong rằng, ngay từ hôm nay, mỗi em hãy tự đặt cho mình một mục tiêu, nuôi dưỡng một khát vọng và bắt đầu hành động để biến khát vọng ấy thành hiện thực.

Các em hãy nhớ rằng, xuất phát điểm không quyết định đích đến. Điều quan trọng không phải là hôm nay các em đang đứng ở đâu, mà là các em dám đi xa đến đâu và nỗ lực như thế nào để đến được nơi mình mong muốn.

Tham dự chương trình còn có đại diện từ các đại sứ quán tại Việt Nam: TS. Shadi H.H Abuzarqa, Đại sứ Nhà nước Palestine tại Việt Nam; Ngài Kohdayar Marri, Đại sứ Pakistan tại Việt Nam; Ngài Poshitha Perera, Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam; cùng các đại diện đến từ các Đại sứ quán Azerbaijan, Kazakhstan, Sri Lanka...

Chương trình Chào tân sinh viên của HCCT gồm chuỗi hoạt động trải nghiệm gian hàng, trò chơi tập thể (team building) và điểm nhấn là đêm đại nhạc hội.

Hoạt động gian hàng trải nghiệm do các khoa, chi đoàn, lớp và câu lạc bộ trực tiếp xây dựng, vận hành nhằm giới thiệu sản phẩm, tổ chức trò chơi và các hoạt động tương tác. Đây là cơ hội để học sinh, sinh viên vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phát huy khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, tổ chức hoạt động và tư duy sáng tạo.

Chương trình team building được thiết kế với chuỗi thử thách đồng đội, vận động tập thể kết hợp giải mã tư duy, hướng tới tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng, khả năng xử lý tình huống và tinh thần đoàn kết giữa học sinh, sinh viên các khoa, các khóa.

Đêm đại diễn ra vào tối 16/10 bùng nổ tinh thần tuổi trẻ của HCCT, hội tụ nhiều nghệ sĩ như ca sĩ Anh Thơ, Quân A.P, rapper Double2T, ca sĩ Dương Đức Hải, ca sĩ Nguyễn Minh Chúc, ca sĩ Trần Thanh Trang. Mỗi set nhạc mang đến những sắc màu đa dạng, thổi bùng bầu không khí.

Các tiết mục được dàn dựng đa sắc màu, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, tạo nên không gian giao lưu văn hóa - nghệ thuật sôi động, giàu cảm xúc và gần gũi với đời sống tinh thần của học sinh, sinh viên.

Đan xen cùng các màn trình diễn nghệ thuật, chương trình còn có phần trình chiếu video chủ đề gửi gắm những lời chúc, thông điệp ý nghĩa tới tân học sinh, sinh viên. Thông qua chuỗi hoạt động sôi nổi này, nhà trường khẳng định định hướng xây dựng môi trường học tập thân thiện, năng động, giàu tính trải nghiệm, khuyến khích người học phát triển kỹ năng, khám phá năng lực bản thân và tích cực tham gia các hoạt động tập thể.