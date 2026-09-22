Chương trình Chào tân sinh viên Đại học khóa 19 Trường Đại học Hoa Lư và tân học sinh khóa 7 của Trường Phổ thông thực hành Sư phạm Tràng An

TS. Vũ Văn Trường, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường trao Giấy khen cho các sinh viên thủ khoa đầu vào các chuyên ngành tại Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2026.

Phát biểu tại chương trình, tiến sĩ Vũ Văn Trường, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư cho biết: Trường Đại học Hoa Lư là cơ sở giáo dục đại học công lập duy nhất của tỉnh Ninh Bình, có bề dày truyền thống gần 70 năm xây dựng và phát triển với sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

TS. Vũ Văn Trường, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư phát biểu tại chương trình.

Năm học 2026 - 2027 đánh dấu một mốc son khi cơ sở mới được tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng chính thức đi vào hoạt động. Các em sinh viên khóa 19 và học sinh khóa 7 chính là những thế hệ đầu tiên được đón năm học mới tại không gian giảng đường rộng rãi, khang trang và hiện đại - nơi mở ra những điều kiện tốt nhất cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, học tập và rèn luyện.

Năm học 2026 - 2027 cũng là thời điểm mà chất lượng và uy tín của Nhà trường tiếp tục được khẳng định qua những con số và thành tựu ấn tượng: Nhà trường đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục (chu kỳ 2) theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học ngày được nâng cao. Đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn ngày càng cao, tâm huyết và tận tụy với người học.

Gần 40 giảng viên của nhà trường làm nghiên cứu sinh tại các cơ sở đào tạo uy tín, trong đó đã có 5 giảng viên xuất sắc bảo vệ thành công luận án và được công nhận học vị tiến sĩ; Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp ngày càng cao. Sinh viên Nhà trường liên tục khẳng định năng lực tại các sân chơi trí tuệ cấp quốc gia. Trong năm học vừa qua, sinh viên ngành Sư phạm Toán đã xuất sắc đạt 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 1 giải Khuyến khích tại kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc; sinh viên ngành Du lịch đạt giải Nhất năm 2025 và giải Nhì năm 2026 tại vòng chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng Du lịch toàn quốc; Sức hút mạnh mẽ từ kỳ tuyển sinh đại học năm 2026 với 13.537 thí sinh đăng ký xét tuyển cùng hơn 17.000 nguyện vọng...

Chào mừng gần 1.300 tân sinh viên đại học và 221 tân học sinh Trường Phổ thông thực hành Sư phạm Tràng An đã xuất sắc vượt qua kỳ thi tuyển sinh để bước vào một chặng đường học tập mới, thầy hiệu trưởng tin tưởng sau những năm tháng dưới mái trường, hành trang các em sinh viên mang theo không chỉ là một tấm bằng đại học, mà còn là tri thức, bản lĩnh, kỹ năng và một khát vọng sống có ích cho đời. Các thầy, cô giáo và Nhà trường cam kết sẽ luôn đồng hành, lắng nghe và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em học tập, rèn luyện và tỏa sáng.

Chương trình Chào tân sinh viên, tân học sinh là hoạt động thường niên đầy ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm sâu sắc của Nhà trường đối với thế hệ người học mới. Vào dịp này hàng năm, từng thế hệ học sinh, sinh viên đến từ mọi miền của Tổ quốc mang theo những ước mơ, kỳ vọng và nguồn năng lượng tươi trẻ, gia nhập mái nhà chung Đại học Hoa Lư, góp phần viết tiếp những trang sử vẻ vang của Nhà trường.

Tại chương trình đã tuyên dương, trao Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư cho em Đinh Diệu Thanh, sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý đã xuất sắc đạt 27,5 điểm (theo tổ hợp xét tuyển), trở thành Thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Hoa Lư năm 2026. Đồng thời, tuyên dương 13 tân sinh viên là thủ khoa của các ngành đào tạo tại kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2026.

Đại diện lãnh đạo nhà trường tiếp nhận quà tặng, học bổng của các đơn vị tài trợ cho sinh viên, học sinh.

Nhà tài trợ trao học bổng cho các em sinh viên Lào có thành tich xuất sắc trong học tập.

Nhân dịp này, nhà trường đã tiếp nhận quà tặng, học bổng từ các đơn vị tài trợ; trao học bổng từ các đơn vị tài trợ cho các sinh viên Lào đạt thành tích xuất sắc trong học tập.