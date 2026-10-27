Chương trình cải cách hành chính trong các cơ quan đảng giai đoạn 2026 - 2030

Mục tiêu trọng tâm là xây dựng nền hành chính trong các cơ quan đảng hiện đại, chuyên nghiệp, tinh gọn, kỷ luật, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vận hành thông suốt từ Trung ương đến cơ sở; đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bí mật của Đảng.

Chương trình tập trung vào 8 nội dung trọng tâm: Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; hoàn thiện thể chế; cải cách tổ chức bộ máy; đổi mới quản lý, đánh giá cán bộ, công chức và nâng cao năng lực số; cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; xây dựng nền hành chính số; đổi mới quản lý tài chính, tài sản của Đảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả.

Một số chỉ tiêu đáng chú ý: Hằng năm, tinh giản tối thiểu 10% số lượng hội nghị, 15% số lượng văn bản hành chính so với năm trước; hội nghị trực tiếp không quá 40%, trực tuyến không ít hơn 60%; cấp tỉnh tổ chức không quá 2 hội nghị quy mô toàn tỉnh, cấp xã không quá 3 hội nghị quy mô toàn xã; thành phần, số lượng đại biểu, thời gian tổ chức, phát biểu khai mạc, kết luận hội nghị thực hiện theo Kết luận số 226-KL/TW ngày 11/12/2025 của Ban Bí thư; đến hết năm 2027, 100% thủ tục hành chính của Đảng đủ điều kiện toàn trình được cung cấp trên môi trường điện tử, 100% cơ quan đảng cấp xã bảo đảm hạ tầng số tối thiểu. Đến hết năm 2030, tối thiểu 95% cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng đạt yêu cầu theo các tiêu chí về năng lực số…

Theo định hướng này, các cơ quan đảng chuyển mạnh từ điều hành chủ yếu dựa trên văn bản, báo cáo giấy sang điều hành có sự hỗ trợ của dữ liệu tin cậy, kịp thời, từng bước hình thành văn hóa làm việc số. Việc triển khai ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo, địa bàn đặc biệt khó khăn; có hình thức hỗ trợ phù hợp cho đảng viên cao tuổi, đảng viên hạn chế về điều kiện tiếp cận công nghệ khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.