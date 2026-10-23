Chương trình Cà phê Khởi nghiệp: Phát triển thị trường nông sản và ứng dụng AI trong kinh doanh

Toàn cảnh chương trình.

Tại chương trình, báo cáo viên chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn về xu hướng tiêu dùng nông sản, thực phẩm; phương pháp nghiên cứu thị trường, định vị thương hiệu và xây dựng kế hoạch đưa sản phẩm ra thị trường.

Nội dung trao đổi tập trung vào lựa chọn kênh phân phối phù hợp, phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng, thiết kế bao bì và xây dựng câu chuyện sản phẩm nhằm gia tăng giá trị, sức cạnh tranh cho nông sản địa phương.

Chương trình giới thiệu các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động bán hàng và marketing như sáng tạo nội dung, chăm sóc khách hàng, tiếp cận khách hàng tiềm năng và hỗ trợ chốt đơn, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Thông qua trao đổi trực tiếp với chuyên gia, các doanh nghiệp, hợp tác xã, dự án khởi nghiệp và sinh viên có cơ hội chia sẻ khó khăn, tìm kiếm giải pháp trong xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và tiêu thụ sản phẩm.