Chương trình Cà phê doanh nhân tuần thứ 42: Minh bạch pháp lý đất đai và tài sản công để bảo vệ môi trường đầu tư

Chương trình tập trung giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Nhật Quang Edu Group liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất thực hiện Dự án Trường Tiểu học Tuệ Đức Xanh - Hùng Vương.

Toàn cảnh Chương trình Cà phê doanh nhân tuần thứ 42 giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Nhật Quang Edu Group.

Cùng tham dự chương trình có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành chuyên môn và chính quyền địa phương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Dự án Trường Tiểu học Tuệ Đức Xanh - Hùng Vương do Công ty Cổ phần Nhật Quang Edu Group làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1910 ngày 28/7/2021.

Khu đất dự kiến thực hiện dự án có diện tích 9.816 m2 thuộc Khu đô thị Minh Phương (phường Nông Trang), đã được hoàn thành giải phóng mặt bằng, san lấp và đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ từ nguồn vốn nhà nước, hiện do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.

Tại chương trình, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp, Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND phường Nông Trang đã thảo luận, làm rõ các căn cứ pháp lý liên quan.

Các cơ quan chuyên môn thống nhất quan điểm, ở thời điểm hiện tại, khu đất trên thuộc diện giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo các sở, ngành làm rõ cơ sở pháp lý liên quan đến hình thức quản lý, sử dụng quỹ đất dự án.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận sự nỗ lực của nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, đề xuất dự án. Đồng chí chỉ rõ: Điểm nghẽn lớn nhất dẫn đến tranh luận kéo dài giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp thời gian qua là việc xác định hình thức giao đất, cho thuê đất và nguồn gốc đất đai.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các quỹ đất đã được Nhà nước đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hoàn thành san lấp mặt bằng được xác định là tài sản công.

Theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật về đất đai, tài sản công bắt buộc phải được khai thác, sử dụng thông qua đấu giá, đấu thầu công khai, minh bạch; không thuộc đối tượng giao đất chỉ định tùy tiện. Việc lúng túng trong tham mưu, áp dụng biểu mẫu chưa chuẩn đã làm phát sinh khiếu nại không đáng có, ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư.

Lãnh đạo các sở, ngành làm rõ cơ sở pháp lý liên quan đến hình thức quản lý, sử dụng quỹ đất dự án.

Thẳng thắn phê bình lề lối làm việc của một số sở, ngành chuyên môn còn dùng các từ ngữ không rõ ràng

như “có thể”, “có thể xem xét” trong văn bản trả lời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan tham mưu phải thể hiện rõ quan điểm, bản lĩnh chuyên môn và sự dứt khoát. Khi ban hành văn bản hành chính chỉ được thể hiện ở hai trạng thái “được” hoặc “không được”, đi kèm căn cứ pháp lý rõ ràng, đầy đủ.

Đối với vướng mắc về chuyển tiếp thực hiện dự án giữa Luật Đất đai 2013 và Luật Đất đai 2024, và nội dung liên quan đến cơ chế quản lý tài sản công, UBND tỉnh giao các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, chủ động xin ý kiến hướng dẫn chuyên môn từ Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đại diện Công ty Cổ phần Nhật Quang Edu Group trình bày các vướng mắc, kiến nghị tại chương trình.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Tỉnh Phú Thọ luôn trân trọng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp quỹ đất không đủ điều kiện giao trực tiếp, tỉnh khuyến khích doanh nghiệp đăng ký tham gia đấu giá công khai hoặc hỗ trợ tiếp cận các vị trí mới phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh, bảo đảm tính công bằng, minh bạch và nâng cao kỷ cương hành chính.