Chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật “Ninh Bình - Việt Nam, Jeju - Hàn Quốc”

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Ngoại vụ, Sở Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Báo và Phát thanh Truyền hình Ninh Bình, Trường Đại học Hoa Lư; lãnh đạo các Công ty Hàn Quốc tại Ninh Bình.

Về phía đại biểu thành phố Jeju, Hàn Quốc có đại diện Viện nghệ thuật múa Jeju Yedam; Cục Nông nghệp, Thuỷ sản và Chăn nuôi thành phố; Hội Ngư dân Gosan, xã Hangyeong, thành phố Jeju cùng các nghệ sĩ…

Các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Ngoại vụ tặng hoa cho đại diện Đoàn thành phố Jeju, Hàn Quốc.

Việt Nam và Hàn Quốc là hai quốc gia có mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực. Trong hành trình vun đắp mối quan hệ tốt đẹp ấy, giao lưu văn hóa luôn giữ vai trò quan trọng, tăng cường sự thấu hiểu giữa hai dân tộc, trân trọng những giá trị truyền thống và cùng hướng tới tương lai hợp tác bền vững.

Trên tinh thần đó, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Ninh Bình và thành phố Jeju đã và đang được vun đắp với các hoạt động hợp tác thiết thực. Tiếp nối những thành quả hợp tác tốt đẹp đó, chương trình giao lưu và biểu diễn nghệ thuật của Hội ngư dân Gosan, xã Hangyeong tại nhà hát Phạm Thị Trân là dịp để thành phố Jeju giới thiệu "Văn hóa Hangyeong Jeju" - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận. Qua đó lan tỏa những nét đẹp văn hóa của mỗi địa phương và tiếp tục thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.

Tiết mục nghệ thuật do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Ninh Bình biểu diễn chào mừng.

Tại chương trình, sau các tiết mục nghệ thuật do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Ninh Bình biểu diễn chào mừng, các đại biểu đã được thưởng thức các tiết mục biểu diễn văn hoá Hangyeong Jeju của Hội ngư dân Gosan, xã Hangyeong thông qua các điệu múa, lời hát như: Điệu múa cầu nguyện (Bineom), bài hát Haenyeo, điệu múa HaenyeoJeju, bài hát kéo lưới cá cơm, điệu múa sàng sảy (Kichum), tiếng hát ru nôi Aegigudeok, trò chơi chum nước (Mulheobeok)... Qua đó giới thiệu biểu tượng độc đáo về sức sống, bản lĩnh và bản sắc của người dân Jeju. Đây là loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo nhằm tôn vinh đời sống, lao động và tinh thần kiên cường của những người phụ nữ làm nghề lặn biển tự do tại đảo Jeju.

Chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật đã mang đến những trải nghiệm văn hoá ý nghĩa, góp phần tôn vinh các giá trị truyền thống và thắt chặt tình hữu nghị giữa tỉnh Ninh Bình, Việt Nam và thành phố Jeju, Hàn Quốc, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai địa phương sẽ tiếp tục được vun đắp, phát triển bền vững trên nhiều lĩnh vực.

Dưới đây là một số hình ảnh trong tiết mục biểu diễn văn hoá Hangyeong Jeju của Hội ngư dân Gosan, xã Hangyeong.