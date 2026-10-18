Chương trình biểu diễn nghệ thuật, liên hoan nhảy hiện đại chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày giải phóng Lạng Sơn
Tối 17/10, tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương, Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Giải phóng Lạng Sơn (17/10/1950 - 17/10/2026) và liên hoan các câu lạc bộ, nhóm nhảy hiện đại trên địa bàn tỉnh năm 2026.
Tại sân khấu chính, chương trình nghệ thuật do Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh biểu diễn mở màn với các tiết mục ca múa nhạc ca ngợi quê hương, đất nước.
Tiếp đó, trên 200 thành viên của 14 câu lạc bộ, nhóm nhảy hiện đại trên địa bàn tỉnh đã mang đến liên hoan các câu lạc bộ, nhóm nhảy hiện đại 20 tiết mục dự thi.
Các tiết mục được dàn dựng công phu, đa dạng về phong cách, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng sân khấu, thể hiện sự sáng tạo, trẻ trung, năng động của thành viên các câu lạc bộ.
Những màn trình diễn sôi động, giàu sức hút đã khuấy động không khí, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, góp phần lan tỏa phong trào tập luyện, biểu diễn nhảy hiện đại trong cộng đồng.
Kết thúc liên hoan, Ban Tổ chức đã trao 4 giải A, 5 giải B, 6 giải C, 2 giải chuyên đề cho các tiết mục.
Cùng với các chương trình trên sân khấu chính, tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương còn có nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như: giao lưu hát then - đàn tính, hát sli, lượn, múa chầu; biểu diễn múa lân sư rồng; giao lưu cờ tướng “Kỳ đài Lạng Sơn” lần thứ XI; trò chơi dân gian, nhảy dân vũ, nhảy hiện đại và khiêu vũ.
Đặc biệt trong Không gian văn hóa đường Hùng Vương tuần này, người dân và du khách có cơ hội trực tiếp trải nghiệm làm bánh ngải, bánh dày ngũ sắc, bánh trôi dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân.
Người dân, du khách còn được tham quan, tìm hiểu các sản phẩm thủ công, sản phẩm khởi nghiệp do học sinh thiết kế và tham gia các hoạt động khác.
Thông qua chuỗi hoạt động góp phần tạo điểm đến vui chơi, giải trí lành mạnh, tăng cường giao lưu cộng đồng, đồng thời quảng bá, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của xứ Lạng gắn với phát triển du lịch địa phương.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/chuong-trinh-bieu-dien-nghe-thuat-chao-mung-ky-niem-76-nam-ngay-giai-phong-lang-son-5106798.html