Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026.

Trong không khí rộn ràng của đêm hội, gần 1.000 em học sinh của Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Mường Cai, Trường Mầm non Hoa Đào, cùng đông đảo nhân dân các bản vùng biên đã được hòa mình vào không gian rực rỡ sắc màu của các tiết mục giao lưu văn nghệ, biểu diễn ảo thuật, màn múa lân rộn ràng, do cán bộ, chiến sĩ, giáo viên và học sinh nhà trường phối hợp dàn dựng, biểu diễn.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La trao quà cho 2 nhà trường.

Đại diện Đồn Biên phòng Mường Cai trao quà cho trẻ Trường Mầm non Hoa Đào.

Tại Chương trình, các đơn vị đã trao tặng 50 suất học bổng trị giá 500.000 đồng/suất cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập; trao tặng gần 1.000 suất quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi; trao 350 áo ấm các em học sinh. Tổng kinh phí gần 200 triệu đồng.

Đại diện Trường THPT Chuyên Sơn La trao quà cho các em học sinh.

Đại diện Trạm Cứu hộ đồ chơi Toy Station 10 Hà Nội trao quà cho trẻ Trường Mầm non Hoa Đào.

Đại diện Trạm Cứu hộ đồ chơi Toy Station 10 Hà Nội trao quà cho trẻ Trường Mầm non Hoa Đào.

Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 đã mang đến không khí ấm áp nghĩa tình cho học sinh xã biên giới Chiềng Khoong. Qua đó, bồi đắp mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Tiết mục " Chú Cuội chơi trăng" do các cô giáo Trường Mầm non Hoa Đào biểu diễn.

Tiết mục múa lân tại Chương trình.