Chương trình "Ánh sáng biên cương - Gắn kết nghĩa tình hậu phương biên giới" trao tặng 120 bộ đèn năng lượng mặt trời, 200 suất quà cho xã Na Mèo (Việt Nam) và bản Đơi xã Pùn (Lào).

Đồng thời, đoàn công tác tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.200 người dân hai bên biên giới với sự tham gia của đội ngũ y, bác sĩ đến từ Bệnh viện 108, Bệnh viện Việt Đức và các bệnh viện tuyến Trung ương, cùng trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, sàng lọc.

Tổng trị giá quà tặng trong chương trình gần 900 triệu đồng.

Đoàn công tác gồm nhiều bác sĩ khám chữa bệnh miễn phí cho người dân biên giới.

Với thông điệp "Trao ánh sáng - Gửi yêu thương - Đồng hành cùng quân dân biên giới - Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào", chương trình là hoạt động thiện nguyện thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm, sẻ chia đối với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và đồng bào khu vực biên giới hai nước; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và cải thiện điều kiện sinh hoạt của Nhân dân, vun đắp tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa chính quyền và nhân dân xã Na Mèo và xã Pùn.

Qua đó, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần mang lại ánh sáng phục vụ cho sinh hoạt, giao thông của nhân dân các bản giáp biên, tuyên truyền cho người dân hai bên biên giới bảo vệ sức khỏe, động viên những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Đoàn công tác thực hiện chương trình "Ánh sáng biên cương" trao tặng quà và nhu yếu phẩm cho người dân 2 bên biên giới Việt - Lào.

Tại chương trình, ông Lê Văn Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã Na Mèo ghi nhận, cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Đoàn công tác thiện nguyện và đội ngũ y, bác sĩ đã dành tình cảm, trách nhiệm và chuyên môn để trao tặng những phần quà thiết thực và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân địa phương.

Chương trình thiện nguyện ý nghĩa đã góp phần nâng cao điều kiện sống của nhân dân, tạo điều kiện để các đối tượng chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà hỗ trợ và tiếp cận các dịch vụ y tế miễn phí.

Qua đó góp phần động viên, phát huy tinh thần trách nhiệm của nhân dân biên giới Na Mèo trong phong trào "Toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới".

Chương trình trao tặng nhiều nhu yếu phẩm, quà cho người dân biên giới.

Phó Chủ tịch UBND xã Na Mèo nhấn mạnh: "Ánh sáng biên cương" không chỉ giúp bà con đi lại an toàn, giữ gìn an ninh trật tự, mà còn thắp sáng niềm tin, làm thay đổi diện mạo vùng quê biên giới.

Những suất quà được trao tận tay các gia đình chính sách, hộ hoàn cảnh khó khăn hôm nay mang giá trị vật chất thiết thực và chứa đựng tình cảm, động viên to lớn, giúp bà con vươn lên trong cuộc sống.

Việc chăm sóc sức khỏe cho hàng nghìn lượt người dân ngay tại địa phương là món quà vô giá, đặc biệt đối với người cao tuổi, trẻ em và bà con ở các bản xa xôi chưa có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế tuyến trên.

Những món quà thiết thực không chỉ là hỗ trợ các em mà là nguồn động viên to lớn, giúp các em học sinh và bà con nhân dân vượt qua thử thách".

Đoàn thiện nguyện trao tặng nguồn lực tài trợ chương trình.

Đại diện cho Đoàn Thiện nguyện, bà Nguyễn Thị Minh Thu, Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ Tâm Hoa Sen xúc động chia sẻ: "Với chúng tôi, mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình trao tặng những món quà mà là hành trình để chúng tôi được đến gần hơn với cuộc sống của bà con, được lắng nghe những câu chuyện nơi biên giới, hải đảo.

Chỉ ít ngày trước, chúng tôi đã thực hiện chương trình "Thắp sáng Trường Sa 2026", hôm nay, hành trình tiếp tục đưa chúng tôi đến với Na Mèo, để cùng trao "Ánh sáng biên cương".

Từ Trường Sa đến Na Mèo, khoảng cách địa lý có thể rất xa, nhưng điểm chung luôn rất gần: đó là hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm tận tụy, kiên cường bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; là những người dân đôn hậu, chịu thương, chịu khó gây dựng cuộc sống ở những địa bàn còn nhiều khó khăn; là tình yêu quê hương, trách nhiệm cộng đồng và sự gắn bó giữa hậu phương với biên giới, hải đảo.

Chúng tôi luôn tin rằng thiện nguyện là cùng nhau tạo nên những thay đổi bền vững. Một ngọn đèn có thể thắp sáng một khoảng đường. Một bàn tay sẻ chia có thể làm ấm một gia đình. Và khi nhiều tấm lòng cùng hướng về biên giới, hải đảo, chúng ta sẽ tạo nên một nguồn sáng lớn hơn - ánh sáng của tình người, trách nhiệm và niềm tin".