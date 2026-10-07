Chương trình an sinh xã hội xã Mường Than

Dự chương trình có các đồng chí: Lê Trọng Đảm - Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Bá Nho - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu; đại diện lãnh đạo: UBND xã Mường Than, các doanh nghiệp, đơn vị đồng hành cùng người dân trên địa bàn.

Tại chương trình, các đơn vị đã trao 30 tấn phân bón NPK Cà Mau 18-8-18 Gold; 10.000 con gà giống Mavin và 2,5 tấn thức ăn chăn nuôi cho các hộ dân phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Ông Lê Trọng Đảm - Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại chương trình.

Lãnh đạo Báo Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị đồng hành và xã trao 30 tấn phân bón NPK Cà Mau 18-8-18 Gold cùng 10.000 con gà giống Mavin và 2,5 tấn thức ăn chăn nuôi cho các hộ dân.

Trước khi nhận gà giống, người dân được Công ty Cổ phần Tập đoàn Mavin tập huấn kỹ thuật úm gà, lịch tiêm vaccine và chăm sóc gà.

Dịp này, Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup còn trao tặng 100 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Chương trình là hoạt động thiết thực góp phần hỗ trợ xã Mường Than khắc phục khó khăn sau thiên tai, khôi phục sản xuất, tạo thêm sinh kế và ổn định đời sống người dân; đồng thời tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên hành trình học tập.