Chương trình AI cho sinh viên dân tộc thiểu số ghi nhận 144 sản phẩm

Ngày 7/11/2026, tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trường Đại học RMIT Việt Nam tổ chức tổng kết Chương trình nâng cao năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho người học dân tộc thiểu số năm 2026.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình thu hút hơn 5.400 người học đăng ký, đến từ 42 dân tộc thiểu số, trong đó nữ giới chiếm 73,1%. Hoạt động đào tạo có sự tham gia của 8 cơ sở giáo dục đại học với 11 đơn vị trực thuộc và phối hợp triển khai.

Chương trình khai giảng ngày 17/10 tại Trường Đại học Đà Lạt, gồm 6 buổi học, mỗi buổi kéo dài 2 giờ, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến. Nội dung tập trung vào kỹ năng sử dụng AI để tìm kiếm, xử lý thông tin, xây dựng bài trình bày, phân tích dữ liệu, tạo ứng dụng và tự động hóa công việc.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: moet

Bên cạnh kỹ năng công nghệ, người học được tiếp cận kiến thức về an toàn trên không gian mạng và sử dụng AI có trách nhiệm. Nội dung đào tạo bám sát Khung năng lực số cho người học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời tham chiếu Khung năng lực AI của UNESCO năm 2024.

Theo báo cáo của ban tổ chức, các buổi học ghi nhận hơn 11.700 lượt đánh giá, điểm trung bình đạt 4,84/5, với 98,5% lượt đánh giá từ 4 đến 5 sao. Tuy nhiên, số lượt đánh giá không đồng nghĩa với số người tham gia hoặc hoàn thành khóa học.

Điểm đáng chú ý là Thử thách sinh viên ứng dụng AI đã tiếp nhận 144 sản phẩm từ 10 trong tổng số 11 đơn vị tham gia chương trình. Các sản phẩm tập trung vào hỗ trợ học tập, quản lý đời sống sinh viên, công cụ dành cho giáo viên, phát triển du lịch và bảo tồn ngôn ngữ, văn hóa dân tộc.

Ban tổ chức trao giải cho sinh viên. Ảnh: moet

Giải Nhất thuộc về sinh viên Quàng Thị Tươi, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Điện Biên, với sản phẩm "Khu vườn tuổi thơ", nền tảng hỗ trợ giáo viên mầm non tạo trò chơi học tập tương tác cho trẻ.

Hai giải Nhì thuộc về sản phẩm "Khmer Migo - Học tiếng Khmer, sống cùng văn hóa" của sinh viên Thạch Thị Linh Đa và "EduSpace - Mạng xã hội học đường & Mini-LMS" của sinh viên Phùng Văn Ân.

Một số sản phẩm khác hướng tới hỗ trợ học sinh vùng cao tìm hiểu ngành học, giúp nông dân lập phương án vay vốn, quảng bá du lịch địa phương và giới thiệu di sản văn hóa.

Dù ghi nhận kết quả bước đầu, thông tin công bố chưa cung cấp số người hoàn thành khóa học, được cấp chứng nhận hoặc tỷ lệ sản phẩm triển khai thực tế. Vì vậy, hơn 5.400 người đăng ký và 144 sản phẩm dự thi mới phản ánh quy mô tiếp cận và kết quả thực hành ban đầu, chưa đủ cơ sở đánh giá hiệu quả ứng dụng AI lâu dài trong cộng đồng.