Chương trình '80 ngày hành động vì cộng đồng' tại xã Tam Kim

Hoạt động do Chi đoàn Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh, Hội Chữ thập đỏ, Chi đoàn Thanh niên Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, Chi đoàn Liên Trung tâm Sở Y tế, Công ty cổ phần Truyền thông và Giải trí ViVi, UBND xã Tam Kim và Công an xã Tam Kim phối hợp tổ chức.

Các đơn vị tặng xe đạp cho học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình tổ chức các hoạt động ý nghĩa và thiết thực: Tuyên truyền, hướng dẫn học sinh những kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy, nhận diện các nguyên nhân thường gây cháy trong trường học và gia đình; hướng dẫn kỹ năng cứu nạn, cứu hộ phù hợp với lứa tuổi và các biện pháp phòng, chống đuối nước; tư vấn sức khỏe, hướng dẫn học sinh cách chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vệ sinh cá nhân, phòng, chống một số bệnh thường gặp ở trẻ em; trao tặng 5 chiếc xe đạp cho 5 học sinh hoàn cảnh khó khăn và 97 chiếc áo khoác cho học sinh của phân hiệu.