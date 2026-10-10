Chương trình '80 ngày hành động vì cộng đồng' tại xã Tam Kim
Ngày 9/10, tại Phân hiệu Đồng Tâm, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Tam Kim, xã Tam Kim phối hợp tổ chức chương trình “80 ngày hành động vì cộng đồng” hưởng ứng “Ngày Cộng đồng” lần thứ nhất (23/11/2026), gắn với kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Hoạt động do Chi đoàn Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh, Hội Chữ thập đỏ, Chi đoàn Thanh niên Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, Chi đoàn Liên Trung tâm Sở Y tế, Công ty cổ phần Truyền thông và Giải trí ViVi, UBND xã Tam Kim và Công an xã Tam Kim phối hợp tổ chức.
Chương trình tổ chức các hoạt động ý nghĩa và thiết thực: Tuyên truyền, hướng dẫn học sinh những kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy, nhận diện các nguyên nhân thường gây cháy trong trường học và gia đình; hướng dẫn kỹ năng cứu nạn, cứu hộ phù hợp với lứa tuổi và các biện pháp phòng, chống đuối nước; tư vấn sức khỏe, hướng dẫn học sinh cách chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vệ sinh cá nhân, phòng, chống một số bệnh thường gặp ở trẻ em; trao tặng 5 chiếc xe đạp cho 5 học sinh hoàn cảnh khó khăn và 97 chiếc áo khoác cho học sinh của phân hiệu.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/chuong-trinh-80-ngay-hanh-dong-vi-cong-dong-tai-xa-tam-kim-3193251.html