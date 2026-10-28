Chương Mỹ mở hướng kết nối, tạo động lực phát triển

Từ mong mỏi của người dân

Phường Chương Mỹ dự kiến đầu năm 2027 sẽ khởi công dự án cải tạo, nâng cấp đường vào cụm di tích chùa Trầm - Nhà lưu niệm Bác Hồ với tổng mức đầu tư khoảng 163 tỷ đồng. Ảnh: Kim Nhuệ

Trên tuyến đường dẫn vào cụm di tích chùa Trầm, Nhà lưu niệm Bác Hồ, những công trình đang thi công mang đến niềm vui cho người dân, nhưng con đường dài chưa tới 2km vẫn khiến nhiều người trăn trở. Mặt đường xuống cấp, xuất hiện nhiều hố lớn nhỏ, phương tiện phải lựa đường tránh. Ngày nắng, người dân ven đường chịu bụi; ngày mưa, nước đọng, mặt đường lầy lội, việc đi lại càng khó khăn.

Bà Hoàng Thị Mai, ở tổ dân phố Long Châu, chia sẻ: “Chúng tôi rất khổ sở vì con đường xuống cấp. Người dân đã nhiều lần kiến nghị sửa chữa để đi lại thuận tiện, an toàn hơn”.

Người dân vui khi di tích được quan tâm đầu tư, đồng thời mong có con đường thuận tiện để nhân dân địa phương, du khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử. Mong muốn ấy càng thiết thực khi các công trình tại khu di tích đang được đôn đốc hoàn thành, hướng tới hoạt động kỷ niệm 80 năm Bác Hồ chúc Tết đồng bào cả nước qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam tại chùa Trầm, dự kiến tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán 2027.

Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công cầu vào Nhà lưu niệm Bác Hồ. Ảnh: Kim Nhuệ

Trao đổi với phóng viên, Phó Trưởng phòng Hạ tầng, đô thị và môi trường phường Chương Mỹ Nguyễn Thành Quế cho biết, một trong những nguyên nhân khiến đoạn đường xuống cấp là xe quá tải trọng thiết kế lưu thông. Huyện Chương Mỹ trước đây đã đưa đoạn đường vào danh mục đầu tư, nhưng do điều chỉnh về thẩm quyền phê duyệt nên chưa triển khai. Vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường thúc đẩy, chuẩn bị dự án cải tạo, nâng cấp đường du lịch chùa Trầm, dự kiến khởi công đầu năm 2027.

Theo phương án đầu tư, tuyến đường dài khoảng 1,8km, điểm đầu tại nút giao quốc lộ 6, điểm cuối tại khu vực quy hoạch chùa Trầm; mặt cắt ngang rộng 22m, bố trí 4 làn xe cơ giới, tốc độ thiết kế tối thiểu 40km/h, tổng mức đầu tư sơ bộ 163 tỷ đồng. Do đi qua khu dân cư, dự án sẽ ảnh hưởng đến nhà ở, đất ở của một số hộ. Địa phương đã tính toán phương án bố trí tái định cư, gắn việc giải phóng mặt bằng với bảo đảm chế độ, chính sách cho người dân bị ảnh hưởng.

Trong thời gian chờ triển khai dự án, địa phương đang huy động nguồn lực san gạt, cải thiện tạm thời mặt đường vào chùa Trầm, Nhà lưu niệm Bác Hồ, dự kiến thực hiện trong tháng 11-2026, nhằm giảm bớt khó khăn đi lại cho người dân và phục vụ du khách.

Đại diện chủ đầu tư kiểm tra, chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục thuộc dự án Nhà lưu niệm Bác Hồ. Ảnh: Kim Nhuệ

Nếu đường du lịch chùa Trầm được chuẩn bị đầu tư nhằm giải quyết nhu cầu dân sinh và tạo thuận lợi cho phát triển du lịch, thì dự án xây dựng mới tuyến đường Trục chính đô thị phường Chương Mỹ được kỳ vọng mở thêm hướng giao thông và không gian phát triển đô thị.

Theo phương án vừa lấy ý kiến cộng đồng dân cư, tuyến đường dài khoảng 4,59km, gồm hai đoạn: Từ đường đê mới đến đường tỉnh 419B (đường Lê Văn Lương kéo dài) và từ đường tỉnh 419B đến đường Hà Đông - Xuân Mai theo quy hoạch. Tuyến giao cắt với quốc lộ 6, mặt cắt ngang đề xuất rộng 40m, mỗi chiều ba làn xe, có dải phân cách giữa và hè hai bên. Hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng cũng được nghiên cứu đồng bộ. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 900 tỷ đồng.

Quá trình công khai, lấy ý kiến phương án tuyến đã nhận được 189 phiếu góp ý, trong đó 169 phiếu đồng thuận, 15 phiếu không đồng thuận và 5 phiếu chưa thể hiện rõ lựa chọn. Bên cạnh sự đồng tình, một số người dân đề nghị điều chỉnh hướng tuyến để hạn chế ảnh hưởng đến nhà ở, nghĩa trang; bảo đảm quyền lợi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạn chế tác động môi trường khi thi công.

Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Phùng Hưng cho biết, quan điểm của địa phương là nghiên cứu phương án tuyến nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến nhà ở, đất ở của người dân, đồng thời bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Đối với các hộ bị thu hồi đất ở, phường sẽ thực hiện đầy đủ chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định; các trường hợp đủ điều kiện sẽ được xem xét bố trí tái định cư, tạo điều kiện ổn định cuộc sống.

Mở không gian phát triển từ kết nối giao thông

Khuôn viên Nhà lưu niệm Bác Hồ nằm tiếp giáp chùa Trầm. Ảnh: Kim Nhuệ

Cùng với quá trình phát triển đô thị, Chương Mỹ đang đứng trước nhu cầu kết nối giao thông ngày càng lớn khi nhiều công trình, dự án được nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư trên địa bàn.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Chương Mỹ Nguyễn Phùng Hưng, địa phương xác định phát triển hạ tầng giao thông là một trong những giải pháp quan trọng để mở rộng không gian kinh tế, tạo động lực tăng trưởng. Phường ưu tiên các tuyến đường kết nối với trục giao thông Đông - Tây, Bắc - Nam của thành phố, trong đó có tuyến trục chính đô thị kết nối đường Lê Văn Lương kéo dài với đường Hà Đông - Xuân Mai.

Khi hình thành và kết nối đồng bộ với các tuyến liên quan, trục đường này sẽ tạo thêm điều kiện tổ chức không gian đô thị, thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Người dân, doanh nghiệp có thêm hướng đi lại, vận chuyển hàng hóa và tiếp cận các dịch vụ; những khu vực còn hạn chế về giao thông cũng có cơ hội khai thác tốt hơn tiềm năng phát triển.

Nhiều hạng mục thuộc dự án cải tạo, chỉnh trang chùa Trầm đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Kim Nhuệ

Đối với đường du lịch chùa Trầm, hiệu quả đầu tư gắn trực tiếp với nhu cầu dân sinh và phát huy giá trị di sản. Chương Mỹ đang định hướng quy hoạch phát triển du lịch cụm di tích chùa Trầm - chùa Trăm Gian - chùa Vô Vi với quy mô khoảng 320ha, kết hợp du lịch sinh thái, trải nghiệm, tâm linh, cộng đồng và các sản phẩm văn hóa, ẩm thực đặc trưng.

Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Phùng Hưng cho biết, địa phương định hướng mở rộng không gian cụm di tích chùa Trầm, gắn với khu lưu niệm, trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh, từng bước hình thành điểm đến văn hóa, lịch sử của Thủ đô. Mục tiêu là để du khách không chỉ tham quan di tích mà còn lưu lại lâu hơn, trải nghiệm các dịch vụ tại chỗ, qua đó tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế và sinh kế cho người dân.

Cùng với giao thông, phường đang nghiên cứu quy hoạch công viên trung tâm Chúc Sơn khoảng 11,6ha, triển khai lập quy hoạch chi tiết các khu đô thị mới Chương Mỹ, Đông Sơn - An Phú để kêu gọi đầu tư. Những định hướng này càng đặt ra yêu cầu phát triển mạng lưới giao thông kết nối đồng bộ.

Với hai tuyến đường đang chuẩn bị đầu tư, phường yêu cầu Ban Quản lý dự án phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến cộng đồng dân cư, hoàn thiện phương án tuyến, sớm trình cơ quan có thẩm quyền xem xét. Quá trình triển khai phải chú trọng hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân, thực hiện đầy đủ chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và huy động nguồn lực phù hợp.

Hai tuyến đường có quy mô, mục tiêu khác nhau nhưng cùng hướng tới yêu cầu hoàn thiện mạng lưới giao thông, mở rộng không gian phát triển Chương Mỹ. Để những phương án đầu tư sớm trở thành hiện thực, cùng với sự chủ động của địa phương, cần có sự hỗ trợ về nguồn lực và tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, bởi hiệu quả của quy hoạch phải được thể hiện bằng những công trình phục vụ đời sống người dân, tạo thêm cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh.