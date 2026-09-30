Chương Mỹ khắc phục điểm nghẽn phòng cháy, chữa cháy

Ba điểm nghẽn cần khắc phục

Lãnh đạo phường Chương Mỹ kịp thời có mặt, chỉ đạo chữa cháy tại một xưởng sản xuất ở tổ dân phố Phượng Đồng ngày 28-8. Ảnh: Lan Oanh

Sau vụ cháy xưởng gỗ tại Cụm công nghiệp Ngọc Hòa ngày 19-8 làm 3 người chết, 3 người bị thương, Chương Mỹ triển khai đồng loạt nhiều giải pháp phòng ngừa cháy, nổ: tăng cường kiểm tra cơ sở sản xuất, rà soát điều kiện tiếp cận của xe chữa cháy, nguồn nước, củng cố lực lượng tại chỗ và đề xuất đầu tư hạ tầng ở những khu vực còn bất cập.

Tại các cơ sở sản xuất, đoàn kiểm tra đối chiếu hồ sơ với điều kiện thực tế trong nhà xưởng, từ phương tiện chữa cháy, lối thoát nạn đến dữ liệu, thiết bị truyền tin báo cháy. Những thiếu sót được ghi nhận tại chỗ, yêu cầu cơ sở xác định thời hạn khắc phục. Trọng tâm không chỉ là phát hiện vi phạm, mà phải theo dõi việc sửa chữa những tồn tại đã được chỉ ra.

Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Chương Mỹ Lê Duy Khang cho biết, địa bàn có 498 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy. Trong đó, 274 kho, xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp, phần lớn hình thành từ nhiều năm trước. Không ít cơ sở đồng thời tồn tại những vấn đề về đất đai, trật tự xây dựng, môi trường và phòng cháy, chữa cháy.

Theo ông Lê Duy Khang, một số cơ sở chưa tuân thủ đầy đủ quy định do nhận thức về nguy cơ cháy còn hạn chế, trong khi chi phí đầu tư, cải tạo hệ thống phòng cháy lớn. Nhiều nhà xưởng được xây dựng từ lâu, mặt bằng nhỏ hẹp, không có đường bao quanh để xe chữa cháy tiếp cận.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chương Mỹ Phí Minh Hải cùng đoàn công tác địa phương kiểm tra hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại một số cơ sở sản xuất trên địa bàn. Ảnh: Lan Oanh

Thực tế này đặt ra yêu cầu phân loại từng nhóm cơ sở, xác định nội dung có thể khắc phục ngay và những tồn tại cần có lộ trình xử lý. Kiểm tra phương tiện chữa cháy, lối thoát nạn là cần thiết, nhưng để giảm nguy cơ lâu dài còn phải giải quyết đồng bộ những bất cập về công trình, mặt bằng và điều kiện tiếp cận khi xảy ra cháy.

Điểm nghẽn thứ hai nằm trên đường từ xe chữa cháy tới hiện trường. Chương Mỹ có 60 ngõ sâu trên 200m mà xe chuyên dụng không thể đi vào. Có 28 khu vực với 948 hộ dân chưa bảo đảm về hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước chữa cháy. Tại những nơi này, những phút đầu khi xảy ra sự cố phụ thuộc nhiều vào khả năng phát hiện, báo động, hướng dẫn thoát nạn và xử lý của lực lượng tại chỗ.

Nguồn nước là một khó khăn khác. Trụ nước chữa cháy chưa phủ kín địa bàn; tại một số khu vực, áp lực nước không đáp ứng yêu cầu khi xảy ra cháy lớn. Dù có nhiều ao, hồ, hiện chỉ 12 điểm xe chữa cháy có thể thuận lợi tiếp cận trực tiếp hoặc đặt máy bơm lấy nước. Theo ông Lê Duy Khang, nhiều ao, hồ cần được làm đường vào, bến lấy nước mới có thể phát huy vai trò là nguồn cấp nước chữa cháy.

Khả năng tiếp cận hiện trường còn chịu tác động trong quá trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6. Khi lòng đường bị thu hẹp, ùn tắc cục bộ có thể kéo dài thời gian di chuyển của phương tiện chữa cháy. Trong điều kiện đó, năng lực xử lý ban đầu của cơ sở và lực lượng tại chỗ càng trở nên quan trọng.

Qua rà soát, phường cũng xác định còn công trình chưa thực hiện đầy đủ quy định về thẩm duyệt, nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy; một số cơ sở đã được nhắc nhở nhưng chậm khắc phục. Vì vậy, mỗi biên bản kiểm tra cần gắn với thời hạn sửa chữa, người theo dõi và việc kiểm tra lại sau thời hạn yêu cầu.

Kiểm tra phải đi đến khắc phục

Cơ quan chuyên môn của phường Chương Mỹ kiểm tra hệ thống phòng cháy, chữa cháy của các cơ sở sản xuất trên địa bàn. Ảnh: Lan Oanh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chương Mỹ Phí Minh Hải cho biết, công tác phòng cháy, chữa cháy được đưa vào nội dung kiểm tra trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị và người đứng đầu. Cùng với các đoàn của cấp ủy, lực lượng chuyên môn trực tiếp kiểm tra tại những cơ sở có nguy cơ cháy, nổ.

Cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 28 cùng bộ phận chuyên môn của phường kiểm tra hồ sơ, nhà xưởng, thiết bị báo cháy, phương tiện chữa cháy và lối thoát nạn. Những thiếu sót có thể sửa ngay được hướng dẫn khắc phục; các vi phạm liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng và lĩnh vực khác được phân loại để xử lý theo thẩm quyền.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Chương Mỹ Nguyễn Phùng Hưng, giá trị của kiểm tra nằm ở việc cơ sở có khắc phục những thiếu sót đã được chỉ ra hay không. Với các kho, xưởng cùng lúc tồn tại nhiều vi phạm, các bộ phận chuyên môn phải phân loại, xác định lộ trình xử lý và kiểm tra lại sau thời hạn cam kết.

Đối với những trường hợp đủ điều kiện áp dụng biện pháp xử lý, hồ sơ vi phạm phải đầy đủ, thời hạn khắc phục rõ ràng; việc chấp hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ được giám sát thường xuyên. Phường cũng rà soát các trường hợp thuộc diện có thể áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước theo Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố, bảo đảm đúng đối tượng, trình tự quy định.

Cùng với kiểm tra, Chương Mỹ chú trọng nâng khả năng xử lý cháy ngay từ cơ sở. Người đứng đầu cơ sở, chủ hộ sản xuất, kinh doanh được cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 28 hướng dẫn nhận diện nguy cơ, xử lý cháy ban đầu và tổ chức thoát nạn. Công an phường yêu cầu lực lượng quản lý địa bàn thường xuyên cập nhật cơ sở mới, tránh bỏ sót nơi có nguy cơ cháy, nổ.

Phường Chương Mỹ tuyên truyền, tập huấn, phổ biến kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho người đứng đầu cơ sở, chủ hộ kinh doanh, sản xuất trên địa bàn phường ngày 24-9 vừa qua. Ảnh: Lan Oanh

Tại khu dân cư, phường đã kiện toàn 21 đội dân phòng với 427 thành viên, đồng thời duy trì các tổ liên gia an toàn và điểm chữa cháy công cộng. Đây là lực lượng có thể tiếp cận sớm tại những ngõ sâu mà xe chữa cháy không thể đi vào. Để phát huy hiệu quả, lực lượng này cần được tập huấn thường xuyên, sử dụng thành thạo phương tiện và phân công rõ nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Giải pháp lâu dài hơn nằm ở hạ tầng. Các đơn vị chuyên môn đã khảo sát 60 ngõ sâu để đề xuất lắp đặt đường ống, họng tiếp nước và họng chữa cháy, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 50,6 tỷ đồng. Giai đoạn 2026-2028 dự kiến ưu tiên 25 ngõ đông dân cư; 35 ngõ còn lại được tính toán đầu tư trong hai năm tiếp theo.

Những điểm nghẽn về phòng cháy, chữa cháy ở Chương Mỹ đã được chỉ ra khá cụ thể. Điều cần quan tâm từ nay không phải có thêm bao nhiêu cuộc kiểm tra, mà là bao nhiêu vi phạm được khắc phục đúng hạn, bao nhiêu ngõ sâu được bổ sung nguồn nước và điều kiện chữa cháy. Đó mới là thước đo thực chất của công tác phòng ngừa cháy, nổ trên địa bàn.