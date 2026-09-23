Chương Mỹ: Gắn quản lý tín ngưỡng, tôn giáo với bảo tồn và phát huy giá trị di sản

Trước khi vào hội nghị, Đoàn giám sát đã khảo sát thực tế tại chùa Trăm Gian, cơ sở tôn giáo trên địa bàn.

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Chương Mỹ Nguyễn Minh Ngọc cho biết, trên địa bàn hiện có 39 cơ sở tôn giáo, gồm 9 nhà thờ (2 giáo xứ, 7 giáo họ) và 30 cơ sở chùa. Trong đó, 6 chùa được xếp hạng di tích cấp quốc gia, riêng quần thể chùa Trầm gồm 5 chùa; 4 chùa được xếp hạng di tích cấp thành phố.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Dung

Bên cạnh đó, phường có 73 công trình tín ngưỡng như đình, đền, miếu, quán, văn chỉ, nhà thờ họ. Trong số này có 4 đình được xếp hạng di tích cấp quốc gia, 25 đình được xếp hạng di tích cấp thành phố cùng nhiều công trình tín ngưỡng có giá trị lịch sử, văn hóa.

Những địa danh, như: Chùa Trăm Gian, chùa Trầm không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của người dân mà còn là những điểm đến giàu giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, cảnh quan, thu hút du khách trong và ngoài nước. Qua đó góp phần bảo tồn di sản, giáo dục truyền thống và quảng bá hình ảnh địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Chương Mỹ Vũ Ngọc Hòa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Dung

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Chương Mỹ Vũ Ngọc Hòa, tín ngưỡng, tôn giáo là nội dung phường hết sức quan tâm, thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban, ngành nắm tình hình, kịp thời báo cáo, phản ánh hoạt động trên địa bàn.

Đồng chí cho biết, thời gian qua, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tương đối ổn định, đúng quy định pháp luật, đóng góp tích cực vào sự ổn định và phát triển chung.

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Chương Mỹ Nguyễn Minh Ngọc báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Lê Dung

Theo UBND phường, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của phường được quan tâm; sự phối hợp giữa chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội với cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng được củng cố.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ...

Thành viên Đoàn giám sát trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Lê Dung

Tại hội nghị, các thành viên Đoàn giám sát trao đổi nhiều nội dung liên quan đến công tác trùng tu, quản lý di tích, quản lý nguồn xã hội hóa; tuyên truyền, nắm bắt tình hình và cập nhật thông tin từ cơ sở; vai trò của MTTQ trong giám sát cộng đồng và yêu cầu đẩy mạnh số hóa di tích.

Các nội dung trao đổi cho thấy, với địa bàn có hệ thống di tích, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo phong phú như Chương Mỹ, yêu cầu quản lý không chỉ dừng ở việc bảo đảm hoạt động tín ngưỡng đúng quy định mà còn phải gắn với bảo tồn di sản, phát huy giá trị văn hóa và huy động hiệu quả sự tham gia của cộng đồng.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn giám sát tại UBND phường Chương Mỹ. Ảnh: Lê Dung

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền đề nghị phường tiếp tục triển khai nghiêm Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định liên quan, bảo đảm hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân, đúng khuôn khổ pháp luật; tăng cường quản lý các lĩnh vực như đất đai, xây dựng, tài chính và tổ chức lễ hội; bảo đảm hài hòa giữa nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo với yêu cầu quản lý nhà nước, an toàn và phát huy giá trị văn hóa.

Đồng chí đề nghị, phường tăng cường đối thoại trực tiếp, kịp thời giải quyết kiến nghị hợp pháp từ cơ sở, phát huy vai trò của chức sắc, chức việc và tín đồ trong xây dựng khối đại đoàn kết; chủ động nhận diện, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và chủ động phối hợp với cơ quan cấp trên để tháo gỡ khó khăn; đẩy mạnh chuyển đổi số...