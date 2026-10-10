Chương Mỹ đổi mới hoạt động nhà văn hóa

Thêm không gian sinh hoạt cho người dân

Lãnh đạo phường Chương Mỹ và nhân dân tổ dân phố Chúc Ngọc thực hiện nghi thức ra mắt mô hình điểm Nhà văn hóa - Khu thể thao ngày 10-10. Ảnh: Lan Oanh

Đọc sách trong nhà văn hóa, chơi cờ tướng bên hiên, tập cầu lông, bóng chuyền hơi ngoài sân… Những hoạt động tại lễ ra mắt mô hình điểm Nhà văn hóa - Khu thể thao tổ dân phố Chúc Ngọc ngày 10-10 cho thấy cách sử dụng một công trình để phục vụ nhiều nhu cầu của cộng đồng. Cùng với văn nghệ, thể thao, nơi đây còn bố trí phòng cộng đồng số để hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ trong đời sống.

Lễ ra mắt là hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Tiết mục văn nghệ của nhân dân tổ dân phố Chúc Ngọc (phường Chương Mỹ) chào mừng lễ ra mắt mô hình điểm Nhà văn hóa - Khu thể thao. Ảnh: Lan Oanh

Nhà văn hóa tổ dân phố Chúc Ngọc được xây dựng, cải tạo năm 2025, có tổng diện tích 1.138m², trong đó diện tích nhà văn hóa là 400m². Công trình nằm ở vị trí trung tâm, giao thông thuận lợi, có điều kiện bố trí các khu chức năng và tổ chức hoạt động thể thao ngoài trời.

Chúc Ngọc có các câu lạc bộ văn nghệ, dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, cầu lông, nhịp điệu… Phong trào và lực lượng tham gia sẵn có là cơ sở để phường lựa chọn địa bàn xây dựng mô hình điểm, mở rộng nội dung sinh hoạt và tổ chức hoạt động nền nếp hơn.

Ông Nguyễn Quang Tâm, Tổ trưởng tổ dân phố Chúc Ngọc cho biết, quá trình xây dựng mô hình nhận được sự phối hợp của các phòng, ban chuyên môn, tổ chức đoàn thể và sự đồng thuận của người dân. Tổ dân phố đã rà soát cơ sở vật chất, cải tạo, chỉnh trang khuôn viên, sắp xếp các không gian chức năng, bổ sung biển bảng, nội quy và điều kiện phục vụ hoạt động.

Không gian đọc sách tại Nhà văn hóa tổ dân phố Chúc Ngọc. Ảnh: Lan Oanh

Điểm mới của mô hình là bố trí, khai thác các không gian phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao, đọc sách và hỗ trợ kỹ năng số trong cùng một khuôn viên. Ban Chủ nhiệm nhà văn hóa xây dựng quy chế hoạt động, lịch sinh hoạt cho các câu lạc bộ, điều phối việc sử dụng công trình.

Khu vực trước hiên được bố trí điểm chơi cờ tướng dành cho người cao tuổi; sân phục vụ cầu lông, bóng chuyền hơi và tập luyện thể dục. Dụng cụ thể thao ngoài trời tạo thêm lựa chọn rèn luyện sức khỏe. Bên trong, khu đọc sách có tủ sách, bàn đọc; tổ dân phố tiếp tục vận động bổ sung sách về pháp luật, lịch sử, văn hóa, khoa học, kỹ năng sống và sách thiếu nhi.

Phòng cộng đồng số phục vụ việc hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng số và thanh toán không dùng tiền mặt. Có địa điểm hướng dẫn tại nhà văn hóa, Tổ chuyển đổi số cộng đồng thuận tiện hơn trong triển khai nhiệm vụ, người dân cũng có nơi tìm đến khi cần hỗ trợ.

Người dân chơi cờ tướng tại Nhà văn hóa tổ dân phố Chúc Ngọc. Ảnh: Lan Oanh

Ông Nguyễn Văn Hải, người dân tổ dân phố Chúc Ngọc chia sẻ: “Từ ngày nhà văn hóa được sửa sang, không khí xóm giềng vui hẳn. Sáng, chiều, các ông bà ra đánh cờ, tập thể thao; trẻ nhỏ có chỗ đọc sách. Tôi thích nhất là phòng cộng đồng số có lịch trực, ghi rõ tên, số điện thoại người hỗ trợ. Cần làm dịch vụ công trực tuyến hay thanh toán số, chúng tôi được các cháu tận tình hướng dẫn. Mong lịch sinh hoạt này được duy trì đều đặn, lâu dài”.

Mong muốn của ông Hải cũng là yêu cầu đặt ra sau lễ ra mắt: Duy trì nền nếp hoạt động, sử dụng hiệu quả các không gian đã được bố trí và bổ sung. Điều đó cần sự phối hợp của Ban Chủ nhiệm, các câu lạc bộ, lực lượng hỗ trợ và người dân trong xây dựng lịch sinh hoạt, phân công trách nhiệm, lựa chọn nội dung phù hợp.

Tổ chức hoạt động sát nhu cầu cộng đồng

Nhân dân tổ dân phố Chúc Ngọc (phường Chương Mỹ) đồng diễn dưỡng sinh tại Nhà văn hóa - Khu thể thao. Ảnh: Lan Oanh

Việc xây dựng mô hình điểm tại Chúc Ngọc nằm trong kế hoạch nâng hiệu quả hoạt động của hệ thống nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn Chương Mỹ sau sắp xếp tổ dân phố.

Theo kết quả rà soát của phường, địa bàn hiện có 21 tổ dân phố với 58 nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng. Trong đó, 41 địa điểm cơ bản đáp ứng điều kiện tổ chức hoạt động; 17 địa điểm xuống cấp, chưa đáp ứng nhu cầu, cần đầu tư sửa chữa, bổ sung trang thiết bị. Phường đã lựa chọn, bố trí 21 địa điểm đủ điều kiện làm nơi sinh hoạt cộng đồng trung tâm.

Việc lựa chọn địa điểm trung tâm giúp các tổ dân phố có nơi tổ chức hoạt động chung. Đồng thời, các nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng hiện có cần được bố trí, khai thác phù hợp với phân bố dân cư, tạo thuận tiện cho người dân tham gia, tránh lãng phí cơ sở vật chất.

Nhân dân tổ dân phố Chúc Ngọc (phường Chương Mỹ) giao lưu bóng chuyền hơi trong khuôn viên Nhà văn hóa - Khu thể thao. Ảnh: Lan Oanh

Báo cáo của Phòng Văn hóa - Xã hội cũng chỉ rõ những hạn chế: Công năng chưa được khai thác hết, thiếu không gian sinh hoạt chuyên đề, hoạt động câu lạc bộ chưa đồng đều, ứng dụng công nghệ số còn hạn chế và nguồn lực xã hội hóa phục vụ duy trì hoạt động chưa thực sự bền vững.

Thực trạng này đòi hỏi địa phương vừa sửa chữa công trình xuống cấp, vừa nâng chất lượng phục vụ tại những nơi đã đủ điều kiện. Cách công khai lịch trực phòng cộng đồng số tại Chúc Ngọc cho thấy, phân công rõ người hỗ trợ giúp người dân chủ động liên hệ, tìm đến khi có nhu cầu.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Chủ tịch UBND phường Chương Mỹ Nguyễn Thị Kim Anh nhấn mạnh, cùng với đầu tư, chỉnh trang cơ sở vật chất, cần duy trì các hoạt động thường xuyên, thiết thực để phát huy giá trị nhà văn hóa. Các Ban Chủ nhiệm tại 21 tổ dân phố cần chủ động xây dựng quy chế quản lý, khai thác phù hợp với quy định và nhu cầu thực tế, khuyến khích người dân tham gia tổ chức hoạt động.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh cho biết, phường sẽ tiếp thu kiến nghị của các tổ dân phố, từng bước xem xét, huy động nguồn lực phù hợp để bổ sung trang thiết bị, củng cố điều kiện hoạt động. Tại buổi lễ, phường đã trao quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm Nhà văn hóa - Khu thể thao cho các tổ dân phố, xác định trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình.

Theo kế hoạch, mô hình Chúc Ngọc được thí điểm từ ngày 10-10 đến 10-11-2026. Sau một tháng, địa phương sẽ đánh giá lượt người tham gia thường xuyên, sự đa dạng và chất lượng hoạt động, mức độ hài lòng của người dân, hiệu quả quản lý, bảo quản và sử dụng cơ sở vật chất. Kết quả này là căn cứ để điều chỉnh cách tổ chức, hoàn thiện mô hình và xem xét nhân rộng phù hợp với từng địa bàn.

Từ Chúc Ngọc, việc nhân rộng cần tính đến không gian hiện có, lực lượng tổ chức và nhu cầu sinh hoạt của từng tổ dân phố. Nhà văn hóa được sử dụng thường xuyên, có hoạt động người dân cần và có người chịu trách nhiệm duy trì mới có thể trở thành nơi sinh hoạt gắn bó với cộng đồng.