Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Chương Mỹ Vũ Ngọc Hòa trao Cờ Thi đua của thành phố tặng các nhà trường trên địa bàn. Ảnh: Lan Oanh

Tại hội nghị, phường Chương Mỹ công bố các quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026. Hai trường học được tặng Cờ thi đua của UBND thành phố Hà Nội. Tám tập thể và 21 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố. Dịp này, UBND phường Chương Mỹ trao giấy khen cho các nhà giáo tiêu biểu trong giảng dạy, giáo dục học sinh.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Chương Mỹ Bùi Mạnh Thắng trao danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" của thành phố tặng các nhà trường trên địa bàn. Ảnh: Lan Oanh

Ngành Giáo dục phường Chương Mỹ hiện có 1.077 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Năm 2026, phường đã tổ chức tuyển dụng 86 giáo viên, góp phần khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở một số môn học.

Hội đồng sáng kiến cấp phường đã công nhận 175 sáng kiến của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp phường, 15 giáo viên đạt giải, trong đó có 4 giáo viên đạt giải Nhất. Tại hội thi cấp thành phố, giáo viên của phường giành 2 giải Nhì và 1 giải Khuyến khích.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chương Mỹ Nguyễn Như Đức trao Bằng khen của thành phố tặng các nhà trường trên địa bàn. Ảnh: Lan Oanh

Toàn phường có 1.727 lượt học sinh đạt thành tích tại các kỳ thi, hội thi và hoạt động giao lưu về văn hóa, khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao. Trong đó, 2 học sinh giành huy chương vàng tại Giải thể thao học sinh phổ thông thành phố Hà Nội.

Thay mặt các nhà giáo tiêu biểu, cô giáo Bùi Thị Sáu bày tỏ niềm tự hào về nghề dạy học và khẳng định sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, tận tâm với học sinh.

Phó Chủ tịch HĐND phường Chương Mỹ Nguyễn Anh Viên trao Bằng khen của thành phố tặng các nhà giáo tiêu biểu trên địa bàn. Ảnh: Lan Oanh

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Chương Mỹ Bùi Mạnh Thắng ghi nhận đóng góp của các thế hệ nhà giáo và đề nghị ngành Giáo dục phường chú trọng bồi dưỡng đội ngũ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy. Đồng chí Bùi Mạnh Thắng cũng đề nghị tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện và tập trung xây dựng Trường THCS Ngô Sĩ Liên trở thành trường chất lượng cao.