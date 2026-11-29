Chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu lần đầu tiên Thủ tướng Jotham Napat thăm chính thức Việt Nam kể từ khi nhậm chức, diễn ra trong bối cảnh hai nước hướng đến dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.

Chuyến thăm lần này là cơ hội quan trọng để hai bên góp phần chuyển hóa những tình cảm hữu nghị được bồi đắp trong nhiều năm qua thành chương trình hợp tác thực chất, đưa mối quan hệ Việt Nam-Vanuatu bước vào giai đoạn phát triển mới, hiệu quả và sâu sắc hơn. Đón tiếp Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu Jotham Napat thăm chính thức, Việt Nam phát đi thông điệp mạnh mẽ coi trọng tăng cường quan hệ với Vanuatu nói riêng và các quốc gia Nam Thái Bình Dương nói chung.

Nằm ở Nam Thái Bình Dương, là một quốc gia tươi đẹp với nhiều đảo lớn, nhỏ và được bao phủ bởi các khu rừng nhiệt đới, Vanuatu là một địa điểm du lịch và khám phá văn hóa bản xứ độc đáo. Trong Kế hoạch Phát triển bền vững quốc gia giai đoạn 2016-2030, Vanuatu đề ra tầm nhìn xây dựng một đất nước ổn định, phát triển bền vững và thịnh vượng, với ba trụ cột về xã hội, môi trường và kinh tế. Vanuatu theo đuổi chính sách đối ngoại hòa bình, không liên kết, chống vũ khí hạt nhân, đồng thời hoạt động tích cực trong lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng, giảm phát thải khí nhà kính.

Năm 1982, Việt Nam và Vanuatu chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Chia sẻ nhiều điểm tương đồng trong quan điểm về hòa bình, an ninh, luật pháp quốc tế cùng khát vọng phát triển bền vững, thời gian qua, hai nước đã cùng vun đắp nên mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp. Vanuatu luôn coi trọng tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Hai bên duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, đồng thời phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết và Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF). Việt Nam ủng hộ lập trường của Vanuatu về việc cải tổ Liên hợp quốc nhằm bảo đảm tiếng nói và lợi ích chính đáng của các nước, nhất là các đảo quốc nhỏ đang phát triển. Trong khi đó, Vanuatu ủng hộ Việt Nam ứng cử vào các tổ chức đa phương, trong đó có ứng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc các nhiệm kỳ 2008-2009 và 2020-2021, thành viên Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2013-2017, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc các nhiệm kỳ 2014-2016 và 2023-2025. Mới đây, Vanuatu ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế (ITLOS) nhiệm kỳ 2026-2035.

Hợp tác giáo dục là một điểm sáng trong quan hệ song phương. Trong các chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo Vanuatu vào tháng 10/2024 và tháng 1/2025, hai bên đã trao đổi về những lĩnh vực đào tạo thế mạnh của Việt Nam như nông-lâm-ngư nghiệp, thương mại-đầu tư, công nghệ-thông tin, du lịch và phát triển nguồn nhân lực. Hai Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo hai nước đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục. Hiện có khoảng 160 sinh viên Vanuatu đang học tập tại Việt Nam.

Trên thực tế, hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư giữa Việt Nam và Vanuatu có nhiều dư địa có thể khai thác khi hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao. Vanuatu đang chủ trương chuyển đổi từ sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa, với ba ưu tiên cao là ngư nghiệp, nông nghiệp và du lịch. Trong khi đó, Việt Nam có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, chế biến thủy sản, lương thực, hàng tiêu dùng, công nghệ và đào tạo.

Đón tiếp Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu Jotham Napat thăm chính thức Việt Nam là bước triển khai mạnh mẽ, hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng, cùng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về hội nhập quốc tế. Chuyến thăm là mốc son trong lịch sử mối quan hệ song phương có bề dày gần 45 năm, là sự khởi đầu của một chương hợp tác mới với các định hướng phát triển quan hệ hiệu quả và thực chất hơn.

Tình cảm hữu nghị tốt đẹp, vượt thử thách của thời gian và các biến động của tình hình khu vực, thế giới giữa Việt Nam và Vanuatu cũng là cầu nối đưa Việt Nam đến gần hơn nữa với các đảo quốc Nam Thái Bình Dương, cùng chung tay ứng phó các thách thức đang nổi lên, trong đó có biến đổi khí hậu, vì tương lai ổn định và phát triển bền vững của nhân loại.