Chương mới ấm no của vùng đất từng bị đói nghèo ám ảnh

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Chim thực hiện công tác giám sát cải tạo vườn tạp, hỗ trợ sinh kế cho bà con vùng đồng bào DTTS thoát nghèo

Nằm trong những trang kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã Ia Chim, quyết tâm đưa thu nhập thành tiêu chí cốt lõi để giảm nghèo bền vững không chỉ hiện diện qua những con số tăng trưởng, mà còn thấm sâu vào nhịp sống hối hả, mồ hôi và đổi thay trong từng mái nhà, mảnh vườn của bà con dân bản. Ở vùng đất mà cái nghèo từng là nỗi ám ảnh, nay những cơ chế, chính sách thiết thực cùng dòng vốn tín dụng ưu đãi đã và đang viết nên một chương mới ấm no hơn.

Câu chuyện của chị Y Hỉ, nguyên Chi hội trưởng Hội phụ nữ thôn Plei Bur, một trong 18 tổ trưởng vay vốn tiêu biểu của xã Ia Chim, chính là minh chứng cho hành trình vượt khó ấy. Ngày mới lập gia đình và ra ở riêng, vợ chồng chị Y Hỉ bước vào đời với hai bàn tay trắng, bộn bề khó khăn. Thế nhưng, nhờ tiếp cận nguồn vốn vay giải quyết việc làm 50 triệu đồng trước đây, cộng với bản tính cần cù, chịu khó của người phụ nữ vùng cao, vợ chồng chị đã từng bước khai hoang, gây dựng nên những rẫy cà phê xanh mướt, đầu tư chuồng trại chăn nuôi ổn định.

Công tác hỗ trợ vay vốn, tạo sinh kế cho bà con nhân dân xã Ia Chim

Trái ngọt đã đến sau bao năm tháng nhọc nhằn: Căn nhà mới kiên cố mọc lên vững chãi giữa miền quê, là điểm tựa tinh thần để gia đình yên tâm làm ăn. Không chỉ làm giàu cho gia đình, trên cương vị tổ trưởng tổ vay vốn, chị Y Hỉ luôn tận tụy hướng dẫn quy định cho bà con, tham gia bình xét đúng đối tượng, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn và duy trì hiệu quả tổ tiết kiệm, góp phần giúp nhiều hộ dân trong thôn có thêm động lực vươn lên.

Hiệu quả từ những mô hình như của chị Y Hỉ không chỉ là niềm tự hào của riêng cá nhân mà còn khẳng định vai trò cầu nối thiết thực của tổ chức Hội Phụ nữ các cấp. Trao đổi về chặng đường hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, chị Nguyễn Thị Như Nguyệt, UVBTV Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, nguyên Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Chim, chia sẻ: "Thời gian qua, bám sát nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, Hội Phụ nữ xã luôn chú trọng việc củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của 18 tổ vay vốn ở các thôn. Thông qua các buổi giao dịch định kỳ hàng tháng, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được chuyển tải nhanh chóng, an toàn đến đúng đối tượng thụ hưởng. Điều đáng mừng là chị em không chỉ sử dụng vốn đúng mục đích để chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp mà ý thức hoàn trả vốn, gửi tiết kiệm cũng ngày càng được nâng cao. Nhiều chị em đồng bào dân tộc thiểu số từ chỗ thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm nay đã mạnh dạn vươn lên làm chủ kinh tế, khẳng định vị thế trong gia đình và xã hội".

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Ia Chim (ngoài cùng, bên phải) thăm, động viên hộ nghèo thôn Plei Weh thực hiện chuyển đổi mô hình cây trồng, vay vốn giải quyết việc làm

Thực tế cho thấy, để những mô hình sinh kế lan tỏa sâu rộng, xã Ia Chim xác định việc khơi thông dòng vốn tín dụng là chìa khóa quan trọng. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh để thay đổi tư duy sản xuất của người dân, giúp bà con biết cách sử dụng đồng vốn hiệu quả. Tính đến hết ngày 30/9/2026, tổng nguồn vốn các chương trình tín dụng trên địa bàn xã đã đạt 140 tỷ 406 triệu đồng, tăng 13 tỷ 235 triệu đồng so với đầu năm, với tỷ lệ tăng trưởng đạt 10,41%. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 7 tỷ 318 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 5,21%. Toàn xã hiện duy trì tổng dư nợ của 11 chương trình tín dụng đạt 137 tỷ 474 triệu đồng với 2.336 hộ đang vay vốn. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2026, đã có 525 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất, kinh doanh, qua đó từng bước đẩy lùi nạn "tín dụng đen" ở khu vực nông thôn.

Bên cạnh nguồn vốn tín dụng chính sách, xã Ia Chim còn đón nhận nguồn lực mạnh mẽ từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Với mục tiêu đến cuối năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo và duy trì tỷ lệ giảm nghèo bình quân khoảng 6% mỗi năm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa phương đang lồng ghép hiệu quả các chính sách hỗ trợ gắn liền với việc chuyển giao kiến thức sản xuất. Bà con không chỉ được thụ hưởng chính sách dân tộc mà còn được tiếp sức từ các chương trình nông thôn mới, y tế, giáo dục để phát huy lợi thế địa phương.

Người dân tham gia làm đường, tổng dọn vệ sinh tại khu dân cư

Hướng tới cái đích phát triển toàn diện trong năm 2026, Đảng bộ và nhân dân xã Ia Chim đang đồng lòng phấn đấu đạt mức thu nhập bình quân đầu người khoảng 65 triệu đồng; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên 95%; 97% gia đình đạt chuẩn văn hóa và 96% hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Địa phương cũng duy trì vững chắc các vùng sản xuất chủ lực với 3.650ha cao su, 1.350ha cà phê, khoảng 950ha cây ăn quả, 84ha mắc ca và tổng đàn gia súc, gia cầm đạt khoảng 21.000 con. Song song với kinh tế, công tác bảo vệ môi trường, thu gom xử lý rác thải, vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát cũng được chú trọng nhằm mang lại chất lượng sống ngày càng tốt hơn cho người dân.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của UBND xã, giao Phòng Kinh tế chủ trì đôn đốc, lồng ghép nguồn lực, cùng sự chung tay của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể như Hội Phụ nữ, hành trình giảm nghèo ở Ia Chim đang đi đúng hướng. Từ những đổi thay trong nếp nghĩ, cách làm của người dân như chị Y Hỉ, bức tranh kinh tế - xã hội nơi đây đang bừng lên sức sống mới, khẳng định sức mạnh của ý chí vươn lên và sự đồng hành sát cánh của hệ thống chính trị cơ sở.