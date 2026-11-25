Trong quá trình triển khai Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị, công tác bồi thường đất ở tại Chương Dương nhận được nhiều ý kiến từ các hộ dân bị ảnh hưởng. Không chỉ quan tâm đến diện tích, giá trị bồi thường, nhiều gia đình còn đề nghị làm rõ chính sách hỗ trợ tạm cư, điều kiện tái định cư và việc ổn định hoạt động kinh doanh sau khi thu hồi đất.

Đoạn tuyến đi qua xã Chương Dương dài khoảng 3,9km, diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 35,4ha, ảnh hưởng đến khoảng 1.300 hộ dân. Với số lượng hộ bị ảnh hưởng lớn, địa phương đang tập trung rà soát hồ sơ đất đai, kiểm kê tài sản và công khai các phương án bồi thường để người dân kiểm tra, góp ý trước khi thực hiện những thủ tục tiếp theo.

Rà soát từng hồ sơ, công khai phương án bồi thường

Đối với đất ở, việc lập phương án bồi thường tại Chương Dương được thực hiện trên cơ sở kiểm đếm hiện trạng, xác minh nguồn gốc đất và các tài sản gắn liền với đất. Những trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc còn vướng mắc về quá trình sử dụng đất tiếp tục được kiểm tra, đối chiếu để xác định chính sách bồi thường, hỗ trợ phù hợp.

Ông Từ Đức Mạnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Chương Dương (ngoài cùng bên phải), trao đổi với người dân trong quá trình xác minh nguồn gốc đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Cùng với công tác chuyên môn, xã Chương Dương tổ chức công khai dự thảo phương án, tạo điều kiện để các hộ dân đối chiếu thông tin và trực tiếp phản ánh những nội dung chưa thống nhất.

Tại các hội nghị lấy ý kiến phương án bồi thường, nhiều hộ dân đã nêu những vấn đề liên quan đến giá, tiêu chuẩn tái định cư, mức hỗ trợ tạm cư và chính sách đối với các gia đình có hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng. Thời gian bàn giao mặt bằng, điều kiện ổn định cuộc sống và sinh kế sau khi di chuyển cũng được người dân quan tâm.

Những kiến nghị này được đại diện chính quyền và các cơ quan chuyên môn trực tiếp trao đổi, giải đáp tại hội nghị. Với các nội dung cần kiểm tra thêm, địa phương tiếp nhận để tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

Trong quá trình đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Chương Dương phối hợp với các cơ quan chuyên môn và cán bộ cơ sở kiểm tra hồ sơ, đối chiếu hiện trạng sử dụng đất, xác minh những trường hợp còn thiếu tài liệu hoặc chưa thống nhất về chính sách bồi thường, hỗ trợ.

Đến đầu tháng 11/2026, địa phương đã công khai lấy ý kiến dự thảo phương án bồi thường đất ở của khoảng 400 hộ, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 1.200 tỷ đồng. Đối với những hộ còn lại, các tổ công tác tiếp tục rà soát, bổ sung hồ sơ và hoàn thiện dự thảo phương án theo quy định.

Đáng chú ý, ngày 19/11, UBND xã Chương Dương tổ chức chi trả khoảng 156 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho 29 hộ gia đình, cá nhân có đất ở bị thu hồi tại thôn Thắng Lợi, với tổng diện tích gần 2.600m².

Đại diện lãnh đạo xã Chương Dương, Ban Quản lý dự án cùng người dân tại buổi chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng ngày 19/11.

Sau quá trình kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất và công khai phương án, đợt chi trả này đánh dấu bước chuyển trong công tác bồi thường đất ở tại Chương Dương. Với những trường hợp còn vướng mắc về hồ sơ hoặc chính sách, địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án để triển khai các bước tiếp theo.

Trao đổi về công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, ông Uông Văn Hưng, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Chương Dương cho biết, việc xác minh nguồn gốc đất, kiểm đếm tài sản và lập phương án bồi thường phải được thực hiện kỹ lưỡng, bảo đảm quyền lợi của từng hộ dân.

“Đối với đất ở, mỗi gia đình có điều kiện sử dụng đất, hiện trạng nhà cửa và mức độ ảnh hưởng khác nhau. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu các bộ phận chuyên môn rà soát kỹ từng hồ sơ, nhất là những trường hợp còn vướng mắc về nguồn gốc đất hoặc chưa thống nhất với phương án bồi thường, hỗ trợ. Cùng với việc đẩy nhanh hoàn thiện các phương án để tổ chức chi trả, Ban đang phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện những thủ tục chuẩn bị tái định cư, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân khi phải di chuyển chỗ ở”, ông Hưng chia sẻ.

Đẩy nhanh công tác chuẩn bị tái định cư cho người dân

Bên cạnh việc hoàn thiện phương án bồi thường đất ở, xã Chương Dương đang triển khai các thủ tục chuẩn bị quỹ đất tái định cư cho những hộ phải di chuyển chỗ ở khi thực hiện dự án. Đây cũng là vấn đề được người dân quan tâm từ giai đoạn đầu triển khai, nhất là tại những khu vực có nhiều hộ sinh sống lâu năm dọc tuyến Quốc lộ 1A.

Để chuẩn bị nơi ở mới cho các gia đình bị ảnh hưởng, địa phương đã đề xuất hai khu tái định cư với tổng diện tích khoảng 18,2ha. Trong đó, khu tại thôn Tử Dương có quy mô khoảng 15ha; khu tại xứ đồng Bờ Giếng, cửa làng thôn Kiều Thị có diện tích khoảng 3,2ha.

Hai khu vực này đã được Hà Nội bổ sung vào danh mục các công trình, dự án thu hồi đất trong tháng 7/2026, làm cơ sở để triển khai những thủ tục liên quan đến đầu tư và giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng hạ tầng tái định cư.

Để triển khai các khu tái định cư, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Chương Dương đã phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế và lập dự toán. Đối với cả hai khu vực, địa phương còn phải hoàn thiện các thủ tục đầu tư, thu hồi đất và xây dựng hạ tầng trước khi có thể bố trí đất tái định cư cho những hộ đủ điều kiện.

Đối với các hộ phải di chuyển nhà ở, những vấn đề về giá, tiêu chuẩn tái định cư và chính sách hỗ trợ tạm cư vẫn đang được địa phương tiếp tục xem xét, giải quyết trong quá trình hoàn thiện phương án bồi thường.

Cùng với việc chuẩn bị các khu tái định cư, xã Chương Dương đang triển khai những thủ tục liên quan đến chỉnh trang, cải tạo khuôn viên nghĩa trang tại thôn Tử Dương và khu vực Một Thượng, phục vụ việc di dời các phần mộ nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án.