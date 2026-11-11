Chương Dương Corp (CDC) dự kiến huy động hơn 738 tỷ đồng qua trái phiếu chuyển đổi

Công ty cổ phần Chương Dương (Chương Dương Corp, mã ck: CDC) vừa thông qua chi tiết phương án phát hành và sử dụng vốn từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng năm 2026.

Theo phương án, Chương Dương Corp dự kiến phát hành gần 7,4 triệu trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. Lô trái phiếu có kỳ hạn 30 tháng, lãi suất cố định 10,4%/năm. Kỳ tính lãi được xác định theo từng giai đoạn 3 tháng liên tục, tính từ ngày phát hành cho đến ngày đáo hạn.

Đối tượng chào bán là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua trái phiếu theo quy định. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:7, tức cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu CDC được hưởng 01 quyền mua và cứ 100 quyền mua sẽ được mua 7 trái phiếu.

Thời gian dự kiến phát hành từ quý IV/2026 đến quý II/2027, ngay sau khi Chương Dương Corp nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Ngày phát hành được xác định là ngày kết thúc việc thu tiền mua trái phiếu được chào bán.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, Chương Dương Corp dự kiến huy động hơn 738,8 tỷ đồng từ đợt phát hành. Theo phương án được công bố, nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng để đầu tư vào các chương trình, dự án và cơ cấu nợ của Công ty.

Cụ thể, về phương án sử dụng vốn, 700 tỷ đồng sẽ được dùng để hợp tác kinh doanh (BCC) với CTCP Đầu tư Cao tốc CT32 nhằm thực hiện đầu tư dự án đường cao tốc Gò Dầu - Xa Mát giai đoạn 1. Phần 39 tỷ đồng còn lại được dùng để trả nợ gốc khoản vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Đồng Nai. Thời gian giải ngân dự kiến từ quý I/2027 - quý II/2027.

Đáng chú ý, số trái phiếu phát hành sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo 3 đợt. Trong đó, tối đa 30% số lượng trái phiếu được chuyển đổi vào ngày tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành; tối đa 50% được chuyển đổi vào ngày tròn 24 tháng; toàn bộ số trái phiếu còn lại sẽ được chuyển đổi vào ngày đáo hạn.

Giá chuyển đổi được xác định bằng 75% giá đóng cửa bình quân 30 phiên liên tiếp không có trọng số của cổ phiếu CDC trước ngày HĐQT thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu tại từng đợt chuyển đổi. Trường hợp mức giá bằng 75% giá đóng cửa bình quân 30 phiên nói trên thấp hơn mệnh giá, giá chuyển đổi sẽ được áp dụng ở mức 10.000 đồng/cổ phần phổ thông.