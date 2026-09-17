Chương Dương: Chi trả đền bù cho 135 hộ dân phục vụ dự án Khu đô thị Thể thao quốc tế Hà Nội

135 hộ dân được chi trả với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng, diện tích liên quan dự án khoảng 10ha. Ảnh PV

Theo đó, tổ giúp việc của dự án phối hợp với các phòng, ban chức năng của xã, Công an xã và lãnh đạo cơ sở thôn Kỳ Lộc (hình thành từ thôn Chương Lộc và Kỳ Dương cũ) tổ chức chi trả, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục liên quan. Công tác chi trả được thực hiện công khai, bảo đảm an ninh, trật tự trong suốt quá trình.

Việc chi trả bồi thường, hỗ trợ được triển khai theo tiến độ hoàn thiện phương án đối với từng nhóm hộ dân, là bước quan trọng trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để tiếp tục bàn giao diện tích đất phục vụ dự án.

Người dân được Tổ công tác hướng dẫn các thủ tục cần thiết trước khi nhận tiền bồi thường. Ảnh PV

Dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội có quy mô lớn, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Chương Dương được triển khai theo từng khu vực, từng đợt, với yêu cầu bảo đảm tiến độ và thực hiện đầy đủ các nội dung bồi thường, hỗ trợ theo phương án được phê duyệt. Đợt chi trả lần này thực hiện tới 135 hộ dân thôn Kỳ Lộc, với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng, góp phần bổ sung thêm diện tích mặt bằng phục vụ triển khai Dự án Khu đô thị Thể thao quốc tế Hà Nội trên địa bàn xã Chương Dương.