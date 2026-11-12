Chương Dương (CDC) muốn chào bán gần 739 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, lợi nhuận quý III giảm 40%

Lên kế hoạch chào bán gần 7,4 triệu trái phiếu chuyển đổi

HĐQT CTCP Chương Dương vừa ban hành Nghị quyết số 120/NQ-HĐQT ngày 9/11/2026, thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng trong năm 2026. Theo nghị quyết, tổng mệnh giá trái phiếu dự kiến chào bán là 738,82 tỷ đồng. Hồ sơ đăng ký sẽ được doanh nghiệp nộp lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.

Trước đó, ngày 15/9/2026, Đại hội đồng cổ đông Chương Dương đã thông qua phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Đến ngày 9/11, Hội đồng quản trị tiếp tục thông qua nghị quyết về phương án phát hành chi tiết, phương án sử dụng vốn và việc niêm yết trái phiếu, làm cơ sở hoàn thiện thủ tục đăng ký chào bán. HĐQT cũng ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ khi cần thiết, đồng thời triển khai các thủ tục liên quan đến phát hành, chuyển giao, đăng ký lưu ký và niêm yết trái phiếu.

Chương Dương là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư và kinh doanh bất động sản. (Ảnh: CDC)

Theo phương án được công bố, Chương Dương dự kiến chào bán 7.388.172 trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 738,82 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 30 tháng, lãi suất cố định 10,4%/năm, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền.

Trong số tiền dự kiến huy động, 700 tỷ đồng sẽ được sử dụng để hợp tác kinh doanh với CTCP Đầu tư Cao tốc CT32, phục vụ dự án cao tốc Gò Dầu – Xa Mát giai đoạn 1. Phần còn lại, khoảng 39 tỷ đồng, dự kiến dùng để trả nợ gốc khoản vay tại ngân hàng. Thời gian phát hành dự kiến từ quý IV/2026 đến quý II/2027, sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận.

Việc tiếp tục triển khai kế hoạch huy động vốn qua trái phiếu chuyển đổi diễn ra khi kết quả kinh doanh quý III của doanh nghiệp ghi nhận sự suy giảm về lợi nhuận.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Chương Dương ghi nhận doanh thu thuần đạt 345,26 tỷ đồng, tăng khoảng 19% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn tăng khoảng 24%, lên 325,28 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm gần 24%, còn 19,98 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm khoảng 21%, xuống còn 12,43 tỷ đồng, nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng khoảng 19%, lên 7,1 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Chương Dương giảm 40%, chỉ còn 4,95 tỷ đồng.

Lợi nhuận quý III của CDC giảm 40% nhưng lũy kế 9 tháng vẫn tăng mạnh so với cùng kỳ (Ảnh: BCTC Hợp nhất quý III/2026)

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.122,42 tỷ đồng, tăng khoảng 42% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 79,4 tỷ đồng, tăng gần 54%.

Dù vậy, chi phí tài chính tăng khoảng 28%, lên 48,44 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm 47,7 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng khoảng 69%, đạt 28,73 tỷ đồng.

Sau 9 tháng, Chương Dương ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 38,48 tỷ đồng, tăng khoảng 169% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 31,37 tỷ đồng, tăng khoảng 145%.

Nợ vay tài chính giảm gần 785 tỷ đồng, đầu tư dài hạn tăng mạnh

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Chương Dương đạt 3.173,44 tỷ đồng, tăng thêm 295,02 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm khoảng 14%, xuống còn 2.267,96 tỷ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền tăng thêm 223 tỷ đồng sau 9 tháng, đạt 347,83 tỷ đồng. Tuy nhiên, đầu tư tài chính ngắn hạn giảm khoảng 62%, xuống còn 170,68 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm.

Các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 952,62 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt 295,25 tỷ đồng, khoản trả trước cho người bán ngắn hạn đạt 434,97 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn khác đạt 259,34 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng giảm khoảng 25%, xuống còn 785,67 tỷ đồng.

Trong khi tài sản ngắn hạn thu hẹp, tài sản dài hạn của Chương Dương lại tăng mạnh, từ 235,69 tỷ đồng đầu năm lên 905,48 tỷ đồng vào cuối tháng 9. Phần lớn mức tăng đến từ các khoản đầu tư tài chính dài hạn, tăng thêm 644,92 tỷ đồng, lên 787,34 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Chương Dương đạt hơn 3.173 tỷ đồng tại cuối tháng 9/2026, trong đó các khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng mạnh. (Ảnh: BCTC Hợp nhất quý III/2026)

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đạt 2.033,02 tỷ đồng, giảm khoảng 2% so với đầu năm. Tuy nhiên, cơ cấu nợ có sự dịch chuyển mạnh giữa ngắn hạn và dài hạn.

Cụ thể, nợ ngắn hạn tăng gần 59%, lên 1.805,47 tỷ đồng. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng thêm 464,54 tỷ đồng, đạt 558,08 tỷ đồng. Chi phí phải trả ngắn hạn cũng tăng lên 214,43 tỷ đồng, trong khi các khoản phải trả ngắn hạn khác đạt 237,27 tỷ đồng.

Đối với nợ vay tài chính, dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm khoảng 9%, xuống còn 698,27 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn của doanh nghiệp giảm mạnh 715,14 tỷ đồng, chỉ còn 19,09 tỷ đồng tại cuối tháng 9/2026. Tổng vay và nợ thuê tài chính của Chương Dương giảm 784,73 tỷ đồng, xuống còn 717,36 tỷ đồng sau 9 tháng.

Cuối kỳ, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng thêm 333,21 tỷ đồng, đạt 1.140,42 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu tăng gấp đôi so với đầu năm, đạt 1.055,45 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cũng tăng lên 50,71 tỷ đồng.