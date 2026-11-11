Chương Dương bám từng hộ, vận động bàn giao mặt bằng mở rộng Quốc lộ 1A

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị đi qua xã Chương Dương có chiều dài khoảng 3,9km, diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 35,4ha, ảnh hưởng đến khoảng 1.300 hộ dân. Với phạm vi triển khai lớn, liên quan đến nhiều khu dân cư dọc tuyến, công tác giải phóng mặt bằng được địa phương xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và sự đồng thuận của người dân.

Bên cạnh việc đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất và xây dựng phương án bồi thường, xã Chương Dương chú trọng công tác tuyên truyền, vận động ngay từ cơ sở. Các tổ công tác phối hợp với cán bộ thôn trực tiếp gặp gỡ những gia đình có đất đai, công trình nằm trong phạm vi dự án, giải thích chính sách, tiếp nhận kiến nghị và vận động người dân chủ động bàn giao mặt bằng đối với những trường hợp đủ điều kiện.

Đưa công tác vận động đến từng hộ dân

Ngay từ giai đoạn lấy ý kiến về phương án tuyến tỷ lệ 1/500, việc mở rộng Quốc lộ 1A qua Chương Dương đã đặt ra nhiều vấn đề được người dân quan tâm, từ phạm vi thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến việc bảo vệ các công trình văn hóa, di tích lịch sử và cơ sở tôn giáo. Những ý kiến này được chính quyền địa phương tiếp nhận, đồng thời tiếp tục rà soát, làm rõ trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng.

Công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng tại Chương Dương được chú trọng thực hiện thông qua việc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với người dân.

Để công tác tuyên truyền, vận động đi vào từng khu dân cư, xã Chương Dương huy động sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng thôn cùng lực lượng chuyên môn. Thông qua các tổ công tác được phân công phụ trách địa bàn, những vấn đề liên quan đến đất đai, tài sản và chính sách bồi thường được trao đổi trực tiếp với người dân, thay vì chỉ thông tin tại các cuộc họp chung.

Cùng với việc vận động, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, rà soát hồ sơ và xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ. Những trường hợp còn vướng mắc được tiếp tục kiểm tra, đối chiếu để có cơ sở giải quyết theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, các tổ công tác phối hợp với cán bộ thôn trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, vận động từng gia đình có công trình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Với những hộ còn băn khoăn, việc vận động được kiên trì thực hiện qua nhiều lần trao đổi, kết hợp giải thích chính sách với tiếp nhận, giải quyết những kiến nghị cụ thể. Các trường hợp vướng mắc về nguồn gốc đất, quyền lợi bồi thường hay tái định cư được phối hợp với bộ phận chuyên môn kiểm tra, làm rõ.

Trao đổi về công tác giải phóng mặt bằng, ông Nguyễn Trọng Đô, Phó Chủ tịch UBND xã Chương Dương cho biết, người dân có đất đai, công trình và tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án cơ bản đồng tình, ủng hộ, chấp hành theo hướng dẫn của các tổ công tác.

Theo ông Đô, trong quá trình thực hiện, tổ công tác do bà Uông Thị Diễm Lệ, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã phụ trách, đã phối hợp hiệu quả với lãnh đạo hai thôn Vũ Lăng và Thắng Lợi trong việc tuyên truyền, vận động người dân. Bằng cách trực tiếp gặp gỡ, trao đổi và giải thích những vấn đề người dân quan tâm, tổ công tác đã tạo được sự tin tưởng, đồng thuận, giúp nhiều hộ chủ động tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng.

Gần 1.000 hộ chủ động tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng

Nhờ làm tốt khâu tuyên truyền và công khai chính sách ngay từ đầu, công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến Quốc lộ 1A qua xã Chương Dương đã ghi nhận những kết quả rất cụ thể. Tính đến đầu tháng 11/2026, gần 1.000 hộ dân có công trình, vật kiến trúc nằm trong hành lang an toàn giao thông đã tự nguyện tháo dỡ, di dời tài sản và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Lãnh đạo xã Chương Dương trực tiếp trao đổi, nắm bắt tình hình tại một hộ dân trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Theo ông Nguyễn Trọng Đô, việc các hộ dân chủ động chấp hành, bàn giao mặt bằng không chỉ tạo thuận lợi cho quá trình triển khai dự án mà còn giúp địa phương hạn chế phải thực hiện các thủ tục xử lý phức tạp, đặc biệt là áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với những trường hợp thuộc diện phải thu hồi.

Qua đó, giảm chi phí, thời gian tổ chức thực hiện, hạn chế nguy cơ phát sinh những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự. Ông Đô cho rằng cách làm này còn có tác động tích cực đến những hộ chưa bàn giao mặt bằng, đồng thời có thể vận dụng trong quá trình triển khai các dự án khác trên địa bàn.

Cùng với việc vận động người dân tháo dỡ công trình trên đất hành lang, xã Chương Dương đã hoàn thành việc chi trả bồi thường, hỗ trợ đối với phần đất nông nghiệp thuộc phạm vi dự án. Trong khi đó, công tác giải phóng mặt bằng đối với đất ở đang được địa phương tiếp tục triển khai, với khối lượng hồ sơ lớn và nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của các hộ dân.

Đến đầu tháng 11, xã đã công khai lấy ý kiến dự thảo phương án bồi thường đất ở của khoảng 400 hộ, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 1.200 tỷ đồng. Các trường hợp còn lại tiếp tục được rà soát, xác minh nguồn gốc đất và hoàn thiện hồ sơ để xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Trong quá trình lấy ý kiến phương án bồi thường, nhiều hộ dân còn băn khoăn về chính sách hỗ trợ tạm cư, điều kiện tái định cư và việc ổn định hoạt động kinh doanh sau khi thu hồi đất. Những kiến nghị này đang được chính quyền xã tiếp tục rà soát, giải quyết cùng với việc hoàn thiện hồ sơ bồi thường và chuẩn bị các khu tái định cư cho những gia đình phải di chuyển chỗ ở.