Chuỗi vụ gian lận bằng kính AI gây xôn xao trong các kỳ thi tuyển sinh tại ĐH Yonsei và Seoul

ĐH Yonsei thông báo rằng, trong kỳ thi môn Toán (dạng bài luận) dành cho khối ngành Khoa học tự nhiên và khối ngành tích hợp, diễn ra vào sáng ngày 10/10, tại khuôn viên Sinchon (quận Seodaemun, Seoul), một thí sinh đã bị bắt quả tang khi đang đeo kính thông minh. Mặc dù tất cả thí sinh đều được yêu cầu tháo kính để kiểm tra trước khi bắt đầu thi, nhưng kết quả xác minh cho thấy thí sinh này (tạm gọi là "A") đã đeo kính thường trong lần kiểm tra ban đầu, rồi sau đó đổi sang kính thông minh khi kỳ thi đã bắt đầu. Trong quá trình làm bài, một giám thị nhận thấy chiếc kính mà thí sinh A đang đeo trông khác biệt so với kính thông thường. Sau khi giám thị báo cáo với bộ phận quản lý thi, thiết bị này đã bị tịch thu. ĐH Yonsei hiện đang xem xét các biện pháp xử lý tiếp theo đối với thí sinh này.

ĐH Seoul cũng cho biết, một thí sinh khác đã bị phát hiện đeo kính thông minh trong kỳ thi môn Toán (dạng bài luận) khối ngành Khoa học tự nhiên vào sáng ngày 3/10. Mặc dù giám thị đã kiểm tra kính của thí sinh này (tạm gọi là "B") trong lúc đối chiếu thẻ dự thi, nhưng kết quả cho thấy thí sinh đó đã không đeo thiết bị này vào thời điểm kiểm tra mà chỉ đeo vào sau đó. ĐH Seoul đã quyết định cấm thí sinh B tham gia bất kỳ kỳ thi tuyển sinh nào của trường trong vòng 3 năm tới.

Các trường đại học cũng đã chủ động thực hiện những biện pháp phòng ngừa. ĐH Yonsei cho biết, trước kỳ thi tuyển sinh theo hình thức viết luận, trường đã tổ chức một buổi hướng dẫn kéo dài khoảng một giờ, trong đó tập trung cảnh báo về nguy cơ gian lận bằng kính thông minh. Nhà trường hiện đang xây dựng thêm các biện pháp để ngăn chặn những sự việc tương tự trong các kỳ thi giữa kỳ. Một đại diện từ văn phòng tuyển sinh của ĐH Seoul chia sẻ: "Các giám thị đã được tập huấn trước về kính thông minh. Tài liệu tập huấn có đề cập đến vấn đề này, thậm chí chúng tôi còn mua cả kính thông minh thực tế để làm mẫu minh họa. Chúng tôi cũng chỉ đạo nhân viên kiểm tra kỹ lưỡng những thí sinh đeo kính khi đối chiếu thẻ dự thi".

Bộ Giáo dục cũng đang chuẩn bị ứng phó với khả năng kính thông minh bị lợi dụng để gian lận, không chỉ trong các kỳ thi tuyển sinh riêng lẻ của các trường đại học mà còn trong Kỳ thi Năng lực học tập đại học (CSAT). Một quan chức của Bộ cho biết: "Chúng tôi đang chuẩn bị các tài liệu nghe nhìn và quy trình giám sát để ngăn chặn hành vi gian lận bằng thiết bị này trong kỳ thi CSAT. Chúng tôi dự định sẽ gửi các tài liệu này đến các trường đại học vào cuối tuần này để họ tham khảo trong quá trình tổ chức các kỳ thi tuyển sinh của mình". Được biết, kỳ thi CSAT được tổ chức thường niên vào thứ Năm của tuần thứ hai hoặc thứ ba trong tháng Mười Một.