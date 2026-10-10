Chuỗi video tuyên truyền pháp luật: nhiều câu chuyện, một mục tiêu

Khi pháp luật được truyền tải một cách sáng tạo, hấp dẫn, thông điệp phòng ngừa cũng có cơ hội đi xa hơn, đến đúng đối tượng và ở lại lâu hơn trong nhận thức cộng đồng.

Từ những clip ngắn đến hiệu ứng lan tỏa lâu dài

“Cầu hôn giữa quảng trường, cái kết không ai ngờ” là tên video clip do Công an phường Phước Bình thực hiện, thu hút nhiều người xem, bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội. Sản phẩm truyền thông này thể hiện câu chuyện khá quen thuộc, đó là màn cầu hôn của một bạn trẻ muốn thể hiện bản thân dưới sự cổ vũ của đội xe chạy vòng quanh, gây ồn ào tại khu vực công cộng. Bằng việc khéo léo lồng ghép nội dung tuyên truyền về hành vi tụ tập đông người, gây mất trật tự công cộng với câu chuyện gần gũi, lối diễn xuất tự nhiên, clip đã giúp người trẻ vừa vui cười, vừa nhận thức được các hành vi vi phạm pháp luật.

Đằng sau nét duyên dáng, hóm hỉnh của các chiến sĩ công an nhập vai trong clip chỉ hơn 2 phút ấy là thông điệp được cán bộ tuyên truyền Công an phường Phước Bình nhấn mạnh cuối clip: “Các bạn trẻ có quyền được yêu, được tỏ tình, được tạo cho người mình yêu những kỷ niệm đẹp nhưng nên nhớ một tình yêu đẹp không cần phải đánh đổi bằng sự mất an toàn của người khác. Một khoảnh khắc đẹp không nên kết thúc bằng hành vi vi phạm pháp luật”.

Các video clip tuyên truyền pháp luật do công an các đơn vị, xã, phường thực hiện thu hút người xem trên mạng xã hội.

Nắm bắt xu hướng truyền thông và nhu cầu của người dùng mạng xã hội, mới đây, Công an phường Phước Tân đã “bắt tay” với các KOL (người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội) để thực hiện clip ngắn về phòng, chống ma túy. Sản phẩm này đã đạt mốc 1 triệu lượt xem chỉ sau 20 giờ đăng tải. Trong kịch bản, những nhân vật vốn là gương mặt quen thuộc với một bộ phận người dùng mạng xã hội cùng tham gia một cuộc nhậu và được rủ rê tổ chức, sử dụng trái phép chất ma tuý. Nhưng sau đó, cuộc vui chóng tàn khi lực lượng công an xuất hiện.

Người xem có thể vừa giải trí với các tình huống dí dỏm, vừa nhắc nhớ bản thân rằng ma tuý không phải trò chơi để thử cho biết. Một phút tò mò, một lần cả nể hay muốn chứng tỏ bản thân cũng có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng. Thông qua tình huống đời thường mà rất nhiều người trải qua, lực lượng công an mong muốn chuyển tải thông điệp: Hãy biết từ chối đúng lúc, rời khỏi những cuộc vui có nguy cơ liên quan đến ma tuý để bảo vệ chính mình.

Cũng với lối diễn xuất tự nhiên, hài hước, Công an xã Xuân Đường tái hiện tình huống bạo lực học đường trước cổng trường với lời nhắc nhở: “Bạn bè để cùng nhau tiến bộ, không phải để cùng nhau làm tổn thương người khác”. Mở đầu với những phân cảnh, nhân vật “bảo kê”, “xin tiền”, “gọi đàn anh”... đối đầu hấp dẫn như những phân đoạn trong phim nhưng lại mang đến cái kết hài hước cùng bài học sâu sắc cho những bạn trẻ trong lứa tuổi học sinh. Clip thu hút hơn 7,4 ngàn lượt thích, bày tỏ cảm xúc và hàng trăm lượt chia sẻ. Dưới bài đăng clip này, tài khoản Hùng Nguyễn bình luận: “Mình nghĩ những video này cần phát ở các lớp học từ cấp 2 trở lên, vì lứa tuổi này bạo lực học đường đang gia tăng”. Còn tài khoản Quỳnh Nhung thích thú bộc bạch: “Clip chất lượng, vừa gần gũi, hài hước, vừa đánh trúng tâm lý học đường. Mong các anh ra thêm nhiều nội dung ý nghĩa như thế này”...

Trong khi đó, Đồn Công an Khu công nghiệp Biên Hòa lại lựa chọn chủ đề đang được nhiều công nhân, người lao động quan tâm là lừa đảo tuyển dụng việc làm. Thông qua tình huống giả định sát thực tế, clip chỉ ra những thủ đoạn nhắm vào lực lượng công nhân đang có nhu cầu tìm việc nhanh như yêu cầu đóng phí tuyển dụng, phải “lót” tiền để xin được việc... Đi kèm với nội dung tình huống là kiến thức pháp luật, cụ thể là các lỗi vi phạm, hậu quả và mức phạt theo quy định được đúc kết ngắn gọn, súc tích, giúp người xem dễ tiếp thu, dễ nhớ và áp dụng.

Đưa pháp luật vào dòng chảy số

Lấy bối cảnh con đường ven sông, Ban Thanh niên Công an thành phố Đồng Nai mang đến video clip vui nhộn nhưng cũng thật sâu sắc về tình trạng tụ tập đua xe trái phép của một bộ phận giới trẻ. Clip này cũng nhanh chóng đạt "triệu view" nhờ cách kể chuyện giàu tính giải trí, giúp người xem theo dõi trọn vẹn và tiếp nhận thông tin một cách tự nhiên.

Đây cũng là sản phẩm nằm trong chuỗi video truyền thông số tuyên truyền pháp luật do Công an thành phố Đồng Nai triển khai, thu hút sự quan tâm theo dõi và tương tác của người dùng mạng xã hội. Hoạt động này như một đợt “ra quân” đặc biệt trên môi trường số, với sự tham gia lên ý tưởng kịch bản, diễn xuất, dàn dựng và lan tỏa của chính cán bộ, chiến sĩ các đơn vị công an cơ sở.

Hậu trường thực hiện video clip tuyên truyền pháp luật của Công an xã Xuân Phú, thành phố Đồng Nai. Ảnh: ĐVCC

Tham gia thực hiện các video clip tuyên truyền pháp luật của Ban Thanh niên Công an thành phố Đồng Nai, theo Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tùng, Phó Trưởng ban Thanh niên Công an thành phố, qua những video ngắn, những tình huống đời thường và những cách thể hiện mang màu sắc riêng của từng đơn vị, hình ảnh người chiến sĩ Công an được đưa đến gần hơn với nhân dân, đồng hành cùng nhân dân trong phòng ngừa vi phạm, bảo vệ bình yên cuộc sống. Điểm mới là các nội dung này được thể hiện dưới dạng video ngắn, phim tình huống, kết hợp hình ảnh thực tế, đồ họa, infographic, lời bình cùng nhiều hình thức sáng tạo khác. “Một chuỗi video - nhiều câu chuyện nhưng một mục tiêu, đó là đưa pháp luật đến gần dân hơn, để mỗi người dân có thêm kiến thức, thêm kỹ năng để chủ động bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng. Điều chúng tôi hướng đến không chỉ là nói đúng về pháp luật, mà còn nói sao cho dễ hiểu, dễ nhớ và dễ áp dụng vào cuộc sống” - Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tùng cho biết.

Theo Kế hoạch tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thông số phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố của Công an thành phố Đồng Nai, các sản phẩm truyền thông tập trung vào nhiều nhóm nội dung thiết thực như: phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống ma túy; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống đuối nước; phòng, chống lừa đảo trực tuyến và vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo... Các sản phẩm được khuyến khích thể hiện gần gũi, có điểm nhấn, lồng ghép yếu tố hài hước, bắt kịp xu hướng trên mạng xã hội nhưng vẫn bảo đảm tính giáo dục, định hướng và hình ảnh của lực lượng công an.

Hiện nay, chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh và một ý tưởng sáng tạo, thông điệp pháp luật có thể đến với hàng chục ngàn người trong thời gian ngắn. Chia sẻ về hiệu ứng truyền thông của các video ngắn trên mạng xã hội, ThS Nguyễn Vũ Huy Hoàng, Giám đốc các chương trình đào tạo AI & Chuyển đổi số, Học viện ACC; Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ sáng tạo khởi nghiệp cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số đang làm thay đổi mạnh mẽ cách người dân tiếp nhận thông tin, việc Công an thành phố Đồng Nai sử dụng các video clip ngắn (short video) để tuyên truyền, phổ biến pháp luật là một hướng tiếp cận phù hợp và thiết thực. Với đặc trưng ngắn gọn, trực quan, dễ hiểu và dễ chia sẻ trên các nền tảng số, hình thức này giúp những quy định pháp luật vốn được xem là khô khan trở nên gần gũi hơn với người dân, đặc biệt là giới trẻ. Những video ngắn đang trở thành hình thức truyền thông được ưu tiên bởi tính trực quan, dễ tiếp cận và khả năng lan truyền nhanh.

“Quan trọng hơn, video ngắn không chỉ giúp mở rộng phạm vi tiếp cận mà còn có khả năng tạo sự ghi nhớ và thúc đẩy người xem chủ động tìm hiểu thêm về các quy định liên quan. Nếu được đầu tư tốt về nội dung, cách kể chuyện và ứng dụng dữ liệu để đo lường hiệu quả, đây là kênh truyền thông pháp luật hiệu quả trong môi trường số” - anh Nguyễn Vũ Huy Hoàng chia sẻ.

Trong bối cảnh các thông tin xấu độc, tin giả xuất hiện ngày càng nhiều trên internet, việc lực lượng công an chủ động tạo ra những sản phẩm truyền thông hấp dẫn, chính thống và dễ lan tỏa có ý nghĩa quan trọng trong định hướng nhận thức xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Từ những clip chỉ kéo dài vài chục giây đến vài phút, lực lượng công an Đồng Nai đang cho thấy một cách làm mới, chủ động hơn, gần gũi hơn trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đó không chỉ là sự thay đổi về hình thức tuyên truyền mà còn là chuyển biến trong tư duy tiếp cận người dân, lấy hiệu quả truyền thông làm thước đo, lấy người dân làm trung tâm của mọi hoạt động.