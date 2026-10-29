Chuỗi triển lãm logistics mở cơ hội kết nối công nghệ và doanh nghiệp

Không gian tại Chuỗi Triển lãm quốc tế về Kho vận, Tự động hóa và Logistics Việt Nam 2026. Ảnh: Anh Thư

Chuỗi Triển lãm quốc tế về Kho vận, Tự động hóa và Logistics Việt Nam 2026 tạo cơ hội để doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp, tiếp cận nhà cung cấp và đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Từ nhu cầu vận hành đến bài toán hiệu quả

Tại triển lãm, nhu cầu tìm kiếm công nghệ của doanh nghiệp xuất phát từ những khâu còn hạn chế trong hoạt động thực tế như tại các khâu xử lý hàng hóa, quản lý kho, vận tải hay bảo quản sản phẩm.

Ông Lê Hồng Quân, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH Tiếp vận Quốc tế Apex (Việt Nam). Ảnh: Anh Thư

Theo ông Lê Hồng Quân, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH Tiếp vận Quốc tế Apex (Việt Nam) cho biết doanh nghiệp hiện đã sử dụng một số phần mềm phục vụ hoạt động logistics, trong đó có CargoWise. Tuy nhiên một số công đoạn vẫn được thực hiện thủ công khiến doanh nghiệp vẫn cần tiếp tục tìm kiếm các giải pháp khác để tối ưu quy trình vận hành hơn.

Ông Quân chia sẻ thêm, khi lựa chọn công nghệ mới để ứng dụng vào quy trình vận hành, doanh nghiệp cần xem xét trên nhiều mặt như chất lượng, mức độ phù hợp với nhu cầu thực tế tại đơn vị, hiệu quả vận hành và khả năng tiết kiệm chi phí. Điều này đặt ra yêu cầu đối với các nhà cung cấp rằng: giải pháp không chỉ cần có tính năng phù hợp mà còn phải chứng minh được giá trị thực sự khi đưa vào sử dụng.

Ông Hoàng Nhật Linh, Phó giám đốc Kinh doanh Công ty TMDV Tín Hòa (Sino Corporation). Ảnh: Thanh Hà

Từ góc độ phía cung cấp giải pháp mới, ông Hoàng Nhật Linh, Phó giám đốc Kinh doanh Công ty TMDV Tín Hòa (Sino Corporation) cho biết doanh nghiệp mang đến triển lãm các giải pháp quản lý kho, thiết bị quét mã vạch, kiểm kê hàng hóa và hệ thống phân loại tự động. Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ như hiện nay càng tạo nhiều áp lực hơn về tốc độ xử lý đơn hàng. Việc tự động hóa có thể giúp doanh nghiệp rút ngắn đáng kể thời gian thao tác, giảm sự phụ thuộc vào nhân công và hạn chế sai sót trong quá trình vận hành.

Sự vượt trội khi áp dụng công nghệ vào quy trình vận hành được ông Linh dẫn dụ: “Một quy trình dỡ hàng bằng phương pháp thủ công có thể mất khoảng một giờ cho mỗi xe tải, trong khi sử dụng hệ thống băng chuyền tự động có thể rút ngắn thời gian xuống khoảng 12 phút. Đây là ví dụ cho thấy công nghệ có thể tác động trực tiếp đến năng suất xử lý hàng hóa, giúp doanh nghiệp xem xét khả năng tiết kiệm chi phí trong dài hạn”.

Theo báo cáo nội bộ từ khách hàng của Sino do ông Linh chia sẻ, thời gian hòa vốn khi đầu tư giải pháp tự động hóa kho hàng có thể vào khoảng 19 tháng. Hiệu quả này chủ yếu đến từ việc tiết kiệm chi phí nhân công trực tiếp, hạn chế sai sót và giảm hàng hóa bị trả lại. Tuy nhiên thời gian thu hồi vốn thực tế còn phụ thuộc vào quy mô đầu tư và điều kiện vận hành của từng doanh nghiệp.

Kết nối đối tác, hiện thực hóa cơ hội

Nhu cầu tìm kiếm công nghệ của mỗi doanh nghiệp đều có sự khác biệt, tùy thuộc vào đặc thù hoạt động và khả năng đầu tư của mỗi đơn vị. Bởi vậy, Chuỗi Triển lãm quốc tế về Kho vận, Tự động hóa và Logistics là dịp để các doanh nghiệp trực tiếp tìm hiểu đa dạng giải pháp, trao đổi với nhà cung cấp để lựa chọn công nghệ phù hợp. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị cung cấp tiếp cận khách hàng tiềm năng tại Việt Nam.

Ông Prashant Narain, Giám đốc Chiến lược và Kinh doanh Connect Exposition Asia. Ảnh: Anh Thư

Đại diện đơn vị tổ chức Connect Exposition Asia, ông Prashant Narain bày tỏ chuỗi triển lãm tập trung vào các lĩnh vực logistics, kho vận và chuỗi cung ứng, đặc biệt là công nghệ tự động hóa kho hàng. Nơi đây sẽ tạo điều kiện để các nhà cung cấp gặp gỡ khách hàng tiềm năng, nhà phân phối và đối tác địa phương, qua đó tìm hiểu nhu cầu thị trường và mở rộng mạng lưới hợp tác.

Hoạt động kết nối cũng được duy trì sau sự kiện thông qua việc giới thiệu các đầu mối phù hợp và hỗ trợ những bên quan tâm tiếp tục trao đổi. Cách tiếp cận này hướng đến việc duy trì quan hệ giữa các doanh nghiệp sau những cuộc gặp ban đầu thay vì chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm đơn thuần.

Kết nối với nhà cung cấp mới chỉ là bước đầu. Để đánh giá hiệu quả của công nghệ, doanh nghiệp còn cần xem xét khả năng tích hợp vào hệ thống hiện có, mức độ cải thiện quy trình và lợi ích có thể đạt được trong quá trình sử dụng. Thực tiễn ứng dụng tại các doanh nghiệp đang vận hành công nghệ cũng chính là cơ sở tham khảo quan trọng cho những đơn vị đang cân nhắc đầu tư.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Con Ong (Bee Logistics) cho biết doanh nghiệp đang ứng dụng các giải pháp như hệ thống quản lý kho (WMS), hệ thống quản lý vận tải (TMS), định vị GPS và chatbot để hỗ trợ vận hành, giảm thao tác thủ công và cải thiện trao đổi thông tin với khách hàng. Theo bà, hiệu quả đầu tư công nghệ cần được đánh giá trong trung và dài hạn mà không nên chỉ dựa vào kết quả trước mắt.

Như vậy giá trị của giải pháp công nghệ nằm ở việc vừa rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí vận hành cũng như cải thiện quy trình, chất lượng dịch vụ. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp cân nhắc giữa chi phí đầu tư ban đầu với lợi ích có thể đạt được trong suốt quá trình vận hành.