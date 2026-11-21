Chặng cuối của năm 2026 đang đặt ngành Thuế Thái Nguyên trước áp lực tăng tốc để hoàn thành dự toán ngân sách. Dù kết quả thu 10 tháng đã vượt dự toán ở một số khoản thu quan trọng, song những khó khăn từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiến độ thực hiện các dự án vẫn tiềm ẩn nguy cơ hụt thu. Bởi vậy, tháng cuối năm không chỉ là cuộc đua về tiến độ mà còn là phép thử đối với năng lực quản lý, khai thác và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.