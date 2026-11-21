Chuỗi sushi lớn nhất Nhật Bản mở rộng sang thị trường Mỹ
Sushiro, chuỗi nhà hàng sushi băng chuyền lớn nhất Nhật Bản, vừa khai trương cửa hàng đầu tiên tại Mỹ, đặt tại Quảng trường Thời đại , thành phố New York. Với mức giá phải chăng, hệ thống gọi món qua màn hình cảm ứng và chính sách không nhận tiền boa, thương hiệu này kỳ vọng tạo được dấu ấn tại một trong những thị trường ẩm thực cạnh tranh nhất thế giới.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chuoi-sushi-lon-nhat-nhat-ban-mo-rong-sang-thi-truong-my-246261120225111756.htm