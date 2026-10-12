Chuỗi sự kiện văn hóa phải tạo được dấu ấn đột phá ngay trong lần đầu tiên tổ chức

Cuộc họp được tổ chức trực tiếp tại Văn phòng Chính phủ và kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố. Dự tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Tại điểm cầu Lào Cai, dự cuộc họp có đồng chí Hà Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Các đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Lào Cai.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Bộ đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg, xác định việc gắn kết các hoạt động từ ngày 18 đến 24/11 thành Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc tại cộng đồng dân cư; phát huy vai trò chủ thể của người dân, giảm tính hành chính, tăng trải nghiệm, sáng tạo và thụ hưởng.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Lào Cai.

Bộ đã ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn, đồng thời phối hợp với các ban, bộ, ngành và địa phương chuẩn bị nhiều hoạt động trọng tâm như chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam; triển lãm nghệ thuật về phát triển nền văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025; tuần phim chào mừng; chương trình “Thanh âm Việt Nam 2026” và chiến dịch truyền thông “Hành trình trải nghiệm Văn hóa Việt 2026”.

Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam đã được đưa vào vận hành thử nghiệm. Tất cả 34 địa phương đã được cấp tài khoản, hướng dẫn cập nhật dữ liệu và xác định đầu mối quản lý. Nền tảng dự kiến được công bố trên toàn quốc ngày 01/11/2026.

Đến nay, hầu hết các tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 hoặc giai đoạn 2026 - 2030.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, tuyên truyền về Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, cần được triển khai chủ động, đồng bộ, liên tục trước, trong và sau sự kiện.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương và cơ quan báo chí cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, đa dạng hình thức, phát triển sản phẩm truyền thông đa nền tảng; chú trọng đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng sâu, vùng xa và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Công tác tuyên truyền cũng cần giới thiệu di sản, lễ hội, giá trị văn hóa đặc sắc của từng địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đánh giá chủ trương tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển đất nước. Tỉnh Lào Cai đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực, phong phú, phù hợp với điều kiện từng địa phương, bảo đảm người dân là chủ thể, trực tiếp tham gia và thụ hưởng.

Tỉnh dự kiến tổ chức chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hóa Lào Cai” với chủ đề “Sắc màu hội tụ” tại cấp tỉnh và 99 xã, phường trong tháng 10 và 11/2026.

Trước mắt, ngày 16/10, tỉnh tổ chức Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò. Trong tháng 11, tỉnh dự kiến tổ chức sự kiện cấp tỉnh, với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Lào Cai cũng sẽ tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các thôn, bản, tổ dân phố; giao lưu văn hóa, thể thao và dự bữa cơm đại đoàn kết với người dân.

Tỉnh đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nguồn lực phát triển thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

﻿Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận sự chuẩn bị tích cực, chủ động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan Trung ương và nhiều địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh, đây là năm đầu tiên tổ chức các sự kiện nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Vì vậy, chuỗi sự kiện cần tạo dấu ấn đột phá, định hình những giá trị truyền thống bền vững để người dân chủ động, mong chờ tham gia mỗi năm. Mọi hoạt động phải hướng về người dân, vì người dân.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ, đồng bộ. Ngành giáo dục và đào tạo cần đi tiên phong, hướng dẫn các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học tổ chức hoạt động hưởng ứng thiết thực.

Các giá trị văn hóa cội nguồn cần được lồng ghép vào hoạt động kinh tế, thương mại và nông nghiệp. Bộ Công Thương cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp phát huy giá trị văn hóa trong kinh doanh, gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đồng thời hướng dẫn kết nối sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền với bản sắc văn hóa bản địa, thúc đẩy du lịch nông nghiệp, nông thôn bền vững.

Để chuỗi sự kiện lan tỏa sâu rộng, Phó Thủ tướng yêu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương sớm định hướng tuyên truyền cao điểm, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng hướng dẫn truyền thông trước, trong và sau sự kiện.

Các địa phương cần khẩn trương ban hành kế hoạch tổng thể, phân công rõ người, rõ việc, chủ động cân đối ngân sách và huy động nguồn lực xã hội để tổ chức hoạt động phong phú.

Cấp xã, phường cần có ít nhất 1 - 2 hoạt động văn hóa, thể thao; cấp thôn, bản, tổ dân phố tổ chức ít nhất một hoạt động tiêu biểu, đưa trọng tâm ngày hội về khu dân cư.