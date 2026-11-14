Chuỗi sự kiện Online Friday 2026 kích cầu tiêu dùng cả nước

Theo thông tin công bố tại buổi họp báo, năm 2026, thị trường bán lẻ trực tuyến của Việt Nam ước đạt 37,2-37,8 tỷ USD, tăng 20%-22% so với năm 2025, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực.

Đây cũng là năm đầu tiên ngày 12-12 được xác lập là Ngày Thương mại điện tử quốc gia.

Khách hàng mua trái cây các loại tại hệ thống Co.opmart

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, cho biết, Online Friday 2026 hướng đến phát triển thương mại điện tử bao trùm, thu hẹp khoảng cách về vùng miền, quy mô doanh nghiệp, thế hệ, kỹ năng số và tuân thủ pháp luật.

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phát biểu tại buổi họp báo

Chương trình tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận hệ sinh thái số; kết nối sản phẩm OCOP với thị trường trong nước và quốc tế; phổ cập kỹ năng livestream, quảng cáo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời nâng cao nhận thức pháp luật và bảo vệ người tiêu dùng.

Họp báo công bố chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12-12 và Tuần lễ Thương mại điện tử Việt Nam chiều 14-11

Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia diễn ra từ ngày 10 đến 16-12 trên toàn quốc. Không gian trải nghiệm thương mại điện tử tổ chức ngày 10 và 11-12 tại Bảo tàng Hà Nội, với các hoạt động trưng bày, hội thảo, tư vấn doanh nghiệp, livestream và trải nghiệm mua sắm trực tuyến kết hợp trực tiếp (O2O). Lễ hưởng ứng chính thức diễn ra sáng 11-12, trước khi Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12-12 trở thành cao điểm kích cầu mua sắm trực tuyến. Ban tổ chức kêu gọi doanh nghiệp, nhà bán hàng đăng ký tham gia chương trình tại website onlinefriday.vn trước ngày 30-11.