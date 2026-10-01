Chuỗi sự kiện ngành nông nghiệp: Đưa sản phẩm làng nghề đến thị trường

Không chỉ là một cuộc đua dành cho những người làm báo, “Bước chân trên mây” còn là hành trình thử sức bền, ý chí và khả năng vượt qua giới hạn của chính mình. Với nhà báo Hoàng Yên - người từng về Nhì ở mùa đầu tiên và giành ngôi vô địch của mùa thứ 2, "Bước chân trên mây" không chỉ là một cuộc tranh giải, mà thứ lớn nhất anh có được là “chất liệu sống” để trở về với công việc của người cầm bút.