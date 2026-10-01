Chuỗi sự kiện ngành nông nghiệp: Đưa sản phẩm làng nghề đến thị trường
Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, từ ngày 8-12/10, chuỗi sự kiện Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22; Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn; Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, số 489 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chuoi-su-kien-nganh-nong-nghiep-dua-san-pham-lang-nghe-den-thi-truong-420188.htm