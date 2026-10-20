Chuỗi sự kiện năm 2026 về các hoạt động văn hóa nhân ngày văn hóa Việt Nam gắn kết với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Tổ chức chuỗi sự kiện về các hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhằm hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” (24/11) gắn kết với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) tạo động lực lan tỏa các giá trị văn hóa, phát huy sức mạnh cộng đồng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/chuoi-su-kien-nam-2026-ve-cac-hoat-dong-van-hoa-nhan-ngay-van-hoa-viet-nam-gan-ket-voi-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-305962.htm