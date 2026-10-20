Chuỗi sự kiện năm 2026 về các hoạt động văn hóa nhân ngày văn hóa Việt Nam gắn kết với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Với nghệ sĩ Mai Chung, nếu chọn một thanh âm gắn bó sâu sắc nhất với ký ức và tâm hồn, đó sẽ là lời ru của mẹ cùng những câu hò mái nhì da diết của quê hương xứ Huế. Từ tình yêu dành cho những giai điệu nuôi dưỡng mình thuở nhỏ, nữ nghệ sĩ đang bền bỉ tìm cách đưa ca Huế đến gần hơn với công chúng hôm nay, đặc biệt là người trẻ.