Chuỗi sự kiện KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng

Ngày 16/11, Bộ Xây dựng tổ chức Chuỗi sự kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng với nhiều hoạt động liên hoàn, từ trưng bày thành tựu, trao đổi chuyên môn, kết nối công nghệ đến tôn vinh những tập thể, cá nhân có đóng góp nổi bật.

Thứ trưởng Phạm Minh Hà thăm các gian trưng bày tại triển lãm.

Mở đầu chuỗi sự kiện là lễ khai trương Triển lãm sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng. Triển lãm có sự tham gia của 34 cơ quan, đơn vị thuộc khối cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong, ngoài ngành, với 61 gian hàng.

Các sản phẩm trưng bày tập trung vào những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), mô hình thông tin công trình (BIM), hệ thống thông tin địa lý (GIS), đô thị thông minh, công nghệ xây dựng, vật liệu mới, công trình xanh, giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

Nhiều sản phẩm, giải pháp đáng chú ý được giới thiệu như mô hình robot đào hầm TBM của FECON; thiết bị bay không người lái (UAV), công nghệ quét laser 3D và bản sao số của Portcoast; kết cấu gỗ công nghệ mới của IBST; vật liệu xây dựng mới của Viglacera cùng các mô hình, thiết bị thí nghiệm của VTR.

Tiếp nối hoạt động triển lãm, Hội thảo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng tạo diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trao đổi về giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả đầu tư và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Các tham luận tập trung vào vai trò của khoa học công nghệ trong lĩnh vực đường bộ; đổi mới công nghệ, chuyển đổi số tại doanh nghiệp xây dựng; ứng dụng BIM, GIS, AI và dữ liệu số trong khảo sát, thiết kế, quản lý công trình; cùng những giải pháp phát triển ngành Xây dựng dựa trên tri thức và năng lực làm chủ công nghệ.

Triển lãm có sự tham gia của 34 cơ quan, đơn vị thuộc khối cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong, ngoài ngành, với 61 gian hàng. Trong ảnh là lãnh đạo trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tại gian trưng bày của trường.

Buổi chiều, chuỗi sự kiện tiếp tục với lễ khai trương Cổng thông tin khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng. Đây là đầu mối tập trung cung cấp, chia sẻ thông tin, tri thức và kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải.

Cổng thông tin công bố 138 sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu, giới thiệu các công nghệ chiến lược, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức và kết quả chuyển đổi số. Đặc biệt, nền tảng hướng tới hình thành Kho tri thức số ngành Xây dựng, kết nối cơ quan quản lý, nhà khoa học, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp, thúc đẩy đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Cũng trong buổi chiều, Hội nghị phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với mục tiêu tăng trưởng ngành Xây dựng được tổ chức với sự tham gia của đại diện các cơ quan, đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ cùng hơn 400 đoàn viên, thanh niên.

Hội nghị tập trung trao đổi những giải pháp phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực của ngành. Các tham luận đề cập nhiều ứng dụng cụ thể như trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong điều khiển giao thông tàu thủy; hệ thống thẻ vé điện tử liên thông trong giao thông công cộng; mô hình thông tin công trình BIM trong xây dựng và quản lý vận hành; ứng dụng AI trong quản lý điều phối slot hàng không; nghiên cứu chế tạo thiết bị phục vụ hệ thống đóng đường nửa tự động trong lĩnh vực đường sắt.

Đặc biệt, chuỗi sự kiện khép lại bằng Lễ tuyên dương các tập thể, nhà giáo, nhà khoa học có nhiều đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ ngành Xây dựng. Hoạt động này ghi nhận đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ, đồng thời khích lệ đội ngũ trí thức tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của ngành.

Theo chương trình, 14 tập thể được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 6 cá nhân có đóng góp đặc biệt xuất sắc được trao Bằng khen; 28 cá nhân được trao Bằng khen và 25 cá nhân được trao biểu trưng tôn vinh.

Từ triển lãm những sản phẩm công nghệ cụ thể, kết nối các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo đến tôn vinh những người làm khoa học, chuỗi sự kiện thể hiện quyết tâm của ngành Xây dựng trong việc khơi thông nguồn lực, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng công nghệ.

Quan trọng hơn, yêu cầu đặt ra không chỉ dừng ở số lượng nhiệm vụ hoàn thành, công trình nghiên cứu hay sản phẩm được công bố, mà là khả năng chuyển hóa tri thức và công nghệ thành giá trị thực tế, nâng cao năng suất, hiệu quả sử dụng vốn, chất lượng công trình và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vì thế không chỉ là một nhiệm vụ riêng lẻ, mà cần trở thành nền tảng trong mọi hoạt động của ngành Xây dựng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước.

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