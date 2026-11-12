Chuỗi sự kiện giao lưu ý nghĩa giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan

Những pha lên bóng đẹp mắt của đội bóng Bộ Công an Việt Nam luôn được tán thưởng bởi tiếng hò reo của hàng ngàn cổ động viên trên khán đài. Dù là một trận giao hữu nhưng cả trên sân cũng như khán đài đều nóng hổi dù trước trận đấu TP Hồ Chí Minh đón một cơn mưa nhẹ. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, đội bóng Bộ Công an Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

Khán đài Sân vận động Thống Nhất đông đảo khán giả đến xem.

Rất nhiều người dân quan tâm đến trận tái đấu giữa đội bóng Bộ Công an Việt Nam và đội Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Chương trình giao hữu Bóng đá giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan từ ngày 08/11/2026 đến ngày 14/11/2026 tại TP Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa quan trọng, góp phần cụ thể hóa chủ trương tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.

Trước đó, cũng tại Sân vận động Thống Nhất, lễ khai mạc đã được tổ chức trọng thị và bài bản. Buổi lễ vinh dự đón tiếp các đại biểu cấp cao của hai cơ quan, cùng đại diện Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh.

Khán giả mãn nhãn trước những đường bóng đẹp của đội bóng đá Bộ Công an.

Các pha tranh chấp không kém phần quyết liệt.

Cuộc rượt đuổi tỷ số trên sân.

Đội bóng đá Bộ Công an luôn nắm thế chủ động trên sân.

Kết thúc trận đấu, đội bóng đá Bộ Công an giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh: Trải qua nửa thế kỷ, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố, phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt, việc hai quốc gia chính thức nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025 đã đánh dấu một bước tiến mới, mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn, trong đó hợp tác an ninh đóng vai trò trụ cột.

2 trận bóng đá diễn ra vô cùng sôi nổi, quyết liệt và cống hiến. Đội Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho thấy sự chuyên nghiệp và gắn kết cao do các cầu thủ được tuyển chọn kỹ lưỡng, thường xuyên tập luyện cùng nhau từ 3 - 4 tháng mỗi năm. Trong 2 trận đấu, hai đội tạo ra thế trận đôi công, với nhiều pha bóng nảy lửa và không ngại va chạm cùng nhiều cơ hội được tạo ra cho cả hai bên.

​Trong khuôn khổ chương trình giao hữu bóng đá, ban tổ chức đã sắp xếp lịch trình để đoàn Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan tham quan các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh tiêu biểu của Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng.

Nhiều chương trình kết nối trong chuỗi sự kiện giữa Bộ Công an và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan .

Các chương trình giao lưu được phía bạn đánh giá cao.

​Đánh giá tổng thể về chương trình, Đại tá Chaiyong Khumpiam, Trưởng đoàn Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bày tỏ sự trân trọng và đánh giá rất cao sự chuyên nghiệp, bài bản của ban tổ chức, đặc biệt là sự chu đáo, tinh tế trong công tác lễ tân, hậu cần.

Phía bạn đặc biệt ấn tượng trước sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu từ phía chủ nhà Việt Nam.

Trưởng đoàn Thái Lan khẳng định, việc thực hiện chuẩn mực các nghi thức ngoại giao, cùng sự chuẩn bị tỉ mỉ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thành viên của đoàn trong sinh hoạt, tập luyện, đi lại và các hoạt động giao lưu thiết thực đã thể hiện trọn vẹn sự hiếu khách của Việt Nam.

Qua những ngày giao lưu đã góp phần thắt chặt hơn nữa sự tin cậy, tình đoàn kết giữa hai cơ quan, để lại những ấn tượng vô cùng tốt đẹp, sâu sắc trong lòng mỗi thành viên tham dự.