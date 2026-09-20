Chuỗi siêu thị Nhật chọn Việt Nam làm thị trường nước ngoài đầu tiên, tham vọng mở 100 cửa hàng

Saeki Selva Holdings, doanh nghiệp bán lẻ thực phẩm có trụ sở tại Tokyo, đang chuẩn bị cho lần đầu tiên mở rộng ra thị trường nước ngoài và chọn Việt Nam làm điểm đến.

Theo Nikkei Asia, doanh nghiệp dự kiến khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam trong vòng 3 năm tới, trước mắt tập trung vào các siêu thị quy mô nhỏ tại TP.HCM, hướng tới nhóm khách hàng trung lưu.

Mục tiêu dài hạn của Saeki là xây dựng mạng lưới lên tới 100 cửa hàng tại Việt Nam. Con số này gần gấp đôi toàn bộ hệ thống mà doanh nghiệp đang vận hành tại Nhật Bản.

Theo website của tập đoàn, Saeki hiện có 56 cửa hàng tại Nhật Bản, hoạt động tại Tokyo và các tỉnh như Kanagawa, Saitama, Yamanashi, Shizuoka, Shimane, Tottori, Ibaraki và Chiba.

Ngày 1/6/2026, Saeki thông báo thành lập pháp nhân tại Việt Nam nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh và bảo đảm nguồn nhân lực. Công ty con này do Saeki sở hữu 100% vốn.

Đáng chú ý, doanh nghiệp không chờ đến khi mở cửa hàng mới bắt đầu xây dựng đội ngũ. Saeki đang đào tạo lao động Việt Nam ngay trong hệ thống siêu thị tại Nhật Bản để chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng.

Theo Nikkei, tính đến tháng 8/2026, Saeki có 138 lao động nước ngoài theo chương trình thực tập kỹ năng và các diện lưu trú tương tự. Riêng tháng 6, doanh nghiệp tiếp nhận khoảng 20 thực tập sinh, số lượng lớn nhất từ trước đến nay, trong đó phần lớn đến từ Việt Nam.

Những lao động này dự kiến trải qua ít nhất 3 năm làm việc tại các cửa hàng Nhật Bản, được đào tạo từ chế biến thực phẩm ăn liền, thịt, thủy sản đến các quy trình vận hành siêu thị. Khi trở về Việt Nam, họ có thể tiếp tục được đào tạo về quản lý quầy hàng, phát triển sản phẩm và điều hành cửa hàng.

Ông Kenshi Yamamoto, Giám đốc điều hành cấp cao phụ trách phát triển nhân lực của Saeki, cho biết thông thường doanh nghiệp cần khoảng 10 năm để đào tạo một người có khả năng quản lý toàn bộ cửa hàng, bao gồm nhân sự và tài chính. Tuy nhiên, nếu tốc độ mở rộng tại Việt Nam nhanh hơn dự kiến, lộ trình này có thể được rút ngắn để đưa nhân sự địa phương lên vị trí quản lý sớm hơn.

Trong giai đoạn đầu, nhân sự Nhật Bản sẽ hỗ trợ khai trương và vận hành các cửa hàng. Về dài hạn, Saeki muốn đội ngũ người Việt trực tiếp quản lý hệ thống tại Việt Nam.

Chủ tịch Saeki Selva Holdings, ôngYukihiko Saeki cho biết Việt Nam là "giai đoạn đầu" trong chiến lược mở rộng sang Đông Nam Á. Tập đoàn muốn kết hợp kinh nghiệm quản lý vệ sinh của siêu thị Nhật với văn hóa ăn uống và lối sống tại địa phương.

Đây cũng là cách tiếp cận tương đối sát với mô hình Saeki đang theo đuổi tại Nhật Bản. Thay vì tập trung vào các đại siêu thị, tập đoàn phát triển những siêu thị thực phẩm gắn với từng cộng đồng địa phương.

Cũng theo ông Saeki, khẩu vị và văn hóa tiêu dùng thực phẩm có sự khác nhau giữa các khu vực. Vì vậy, các công ty thành viên của tập đoàn được tổ chức theo từng địa phương để bám sát nhu cầu của người tiêu dùng sở tại.

Theo Euromonitor, các cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ hiện vẫn chiếm 83% thị trường bán lẻ thực phẩm nói chung tại Việt Nam. Trong khi đó, tính đến năm 2024, cả nước có hơn 1.500 siêu thị và trung tâm thương mại, tăng gần 20% so với 5 năm trước.

Nikkei Asia dẫn lời ông Mitsutoshi Okabe, Trưởng đại diện Văn phòng Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) tại TP.HCM, rằng nhu cầu mua sắm tại các cửa hàng có thể đáp ứng nhiều nhu cầu cùng lúc đang tăng lên, đặc biệt khi nhiều gia đình có cả vợ và chồng cùng đi làm.

Tuy nhiên, việc mở rộng hệ thống bán lẻ tại Việt Nam cũng đi kèm các yêu cầu về giấy phép và điều kiện kinh doanh khi doanh nghiệp muốn mở nhiều cửa hàng. Theo ông Okabe, thành lập liên doanh với một doanh nghiệp địa phương có thể là yếu tố quan trọng đối với kế hoạch này.