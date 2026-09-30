[Chuỗi Podcast] Gieo đổi mới, dựng nền tương lai - Kỳ 2: Gieo nền cho tương lai

Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đặt ra những yêu cầu lớn về đổi mới và phát triển giáo dục. Tại Đồng Nai, hành trình ấy đang được nhìn thấy từ những điều rất gần gũi: một cậu học trò vùng xa tự tay chế tạo robot, những giờ học STEM khơi dậy khả năng sáng tạo, hay những lớp học nơi AI và học liệu số đang trở thành công cụ để học sinh chủ động khám phá tri thức.

Chuỗi Podcast 2 kỳ: “Gieo đổi mới, dựng nền tương lai - Đồng Nai cụ thể hóa Nghị quyết 71 để mở rộng cơ hội học tập” kể lại hành trình từ những điểm sáng ở cơ sở đến những chuyển động rộng hơn của cả hệ thống giáo dục. Đó là câu chuyện về cách nguồn lực được đầu tư, mạng lưới trường lớp được tổ chức lại, quản trị giáo dục từng bước chuyển đổi và công nghệ được đưa vào phục vụ người học.

Từ những lớp học STEM ở Bù Đăng đến các mô hình trường học số, câu chuyện đổi mới giáo dục ở Đồng Nai đang bước sang một giai đoạn mới: không chỉ tạo ra những điểm sáng, mà từng bước xây dựng nền tảng để những cơ hội ấy được mở rộng trong toàn hệ thống. Kỳ 2: Gieo nền cho tương lai đi sâu vào cách Đồng Nai tổ chức lại nguồn lực, đổi mới quản trị, đầu tư cho những địa bàn còn khó khăn và đưa dữ liệu, công nghệ vào vận hành nhà trường.