Chuỗi nghỉ dưỡng của ông Phạm Nhật Vượng bỏ túi hơn 10 tỷ đồng mỗi ngày

Đà phục hồi của ngành du lịch tiếp tục mang lại kết quả kinh doanh tích cực cho CTCP Vinpearl (Mã: VPL) trong quý III/2026. Doanh thu thuần đạt 3.891 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ đà tăng doanh thu cung cấp dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí.

Lợi nhuận gộp đạt 917 tỷ đồng, chỉ tăng 12% so với cùng kỳ do giá vốn hàng và cung cấp dịch vụ tăng cao.

Doanh thu tài chính Vinpearl đạt 813 tỷ đồng, tăng 63% so với quý III/2025, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi, cho vay và các khoản đặt cọc (676 tỷ đồng).

Trong kỳ, các chi phí hoạt động như tài chính và bán hàng đều được tiết giảm tối đa. Vì vậy, Vinpearl vẫn báo lãi sau thuế hơn 648 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với quý III/2025.

Tính chung 9 tháng đầu năm nay, chuỗi nghỉ dưỡng của ông Phạm Nhật Vượng ghi nhận 10.686 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 18%. Lãi sau thuế 2.828 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với mức 428 tỷ đồng cùng kỳ. Tính trung bình mỗi ngày, doanh nghiệp lãi hơn 10 tỷ đồng.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 16.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 3.000 tỷ đồng, gấp khoảng 2,7 lần kết quả năm 2025.

Với kết quả trên, Vinpearl thực hiện được 94% kế hoạch lợi nhuận năm 2026 chỉ sau ba quý.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản Vinpearl đạt 129.009 tỷ đồng, tăng hơn 42.164 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn vượt mốc 24.100 tỷ đồng, chiếm 18% tài sản. Trong đó, 22.323 tỷ đồng là khoản cho vay từ các bên liên quan nhưng phần này không được thuyết minh chi tiết.

Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Tính đến cuối quý III, tổng nợ vay Vinpearl hơn 22.117 tỷ đồng, phần lớn là nợ vay dài hạn với 18.773 tỷ đồng và chủ yếu là nợ vay bằng đồng Việt Nam và USD từ BIDV, MB, Vietcombank, Cargill Financial Services International.

Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Tại ngày 30/9/2026, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp đạt 46.009 tỷ đồng, trong đó có 7.001 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Vinpearl là doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup, do tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu khoảng 85% vốn. Vinpearl là một trong những thương hiệu dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu thị trường trong nước với loạt cơ sở tại nhiều tỉnh, thành phố.