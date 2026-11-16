Chuỗi lễ hội làm mới trải nghiệm du lịch mùa thu Hà Nội

Một điểm checkin thu hút khách du lịch khi đến thăm Nhà thờ Lớn tại Hà Nội. Ảnh: A.N/Bnews/vnanet.vn

Mùa thu Hà Nội hấp dẫn du khách bởi tiết trời dịu mát, cảnh sắc phố phường và chiều sâu văn hóa, lịch sử. Tạp chí Time Out từng bình chọn Thủ đô vào top 7 điểm du lịch mùa thu đẹp nhất châu Á. Phát huy lợi thế này, thành phố tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực, tạo thêm sản phẩm du lịch cho khách tham quan.

Nổi bật là Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, diễn ra từ ngày 14 đến 18/11 với chủ đề “Thăng Long - Kẻ Nghệ”. Sự kiện tổ chức các hoạt động trưng bày, sắp đặt, trình diễn và tương tác tại những địa điểm như bốt Hàng Đậu, chợ Đồng Xuân cùng các không gian kiến trúc khu vực trung tâm.

Thông qua các hoạt động sáng tạo, những công trình quen thuộc được tiếp cận dưới góc nhìn mới, giúp du khách khám phá câu chuyện lịch sử, văn hóa Hà Nội thay vì chỉ tham quan cảnh quan đô thị.

Một góc Nhà thờ Lớn, Hà Nội. Ảnh: A.N/Bnews/vnanet.vn

Bên cạnh thiết kế sáng tạo, chuỗi sự kiện ẩm thực trong tháng 11 góp phần làm phong phú lựa chọn của du khách. Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2026, diễn ra ngày 21-22/11 do Bộ Ngoại giao tổ chức, giới thiệu sự đa dạng trong văn hóa ẩm thực của nhiều quốc gia.

Tiếp đó, Lễ hội Văn hóa ẩm thực quốc tế Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 27 đến 29/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), với chủ đề “Bừng vị năm châu - Chung nhịp toàn cầu”, dự kiến quy tụ hơn 200 thương hiệu ẩm thực trong nước và quốc tế.

Phó Tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing Trung tâm Triển lãm Việt Nam Phạm Thị Hiền cho biết lễ hội được định hướng phát triển thành thương hiệu ẩm thực quốc tế thường niên, trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch mang dấu ấn riêng của Thủ đô.

Dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, diễu hành di sản, triển lãm, trình diễn nghề truyền thống và giới thiệu sản phẩm văn hóa. Đáng chú ý, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” dự kiến diễn ra tối 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, với quy mô khoảng 50.000 khán giả.

Từ thiết kế sáng tạo, di sản đến nghệ thuật biểu diễn và ẩm thực, chuỗi sự kiện tháng 11 mở rộng cách tiếp cận du lịch Hà Nội theo hướng tăng trải nghiệm. Du khách có thêm cơ hội khám phá không gian đô thị, tìm hiểu nghề truyền thống, thưởng thức ẩm thực và giao lưu văn hóa quốc tế. Qua đó, thành phố kỳ vọng tạo thêm sản phẩm thu hút khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu du lịch.