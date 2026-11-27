Niu New Sukiyaki là một trong số "nhà hàng khó vào nhất Trung Quốc" với hàng đợi kéo dài tới 8 tiếng. Ảnh: Baidu.

Có trụ sở tại Thượng Hải, Niu New Sukiyaki là chuỗi nhà hàng lẩu buffet phong cách Nhật Bản từng gây sốt vài tháng trước khi ra mắt các gian ăn riêng dành cho khách hàng hướng nội. Với mức giá trung bình khoảng 150 nhân dân tệ/người (khoảng 580.000 đồng), các suất lẩu một mình của thương hiệu nhanh chóng thu hút đông đảo thực khách trẻ, theo SCMP.

Theo số liệu từ cuộc điều tra dân số năm 2020, Trung Quốc có khoảng 125 triệu người sống độc thân. Đây là động lực thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế phục vụ người sống một mình (solo economy).

Từ những nhà hàng phục vụ suất ăn riêng, tủ lạnh mini đến các căn hộ diện tích nhỏ, nhiều doanh nghiệp đang chạy đua phát triển sản phẩm và dịch vụ dành riêng cho nhóm khách hàng này.

Nắm bắt xu hướng trên, Niu New Sukiyaki nhanh chóng trở thành một trong những nhà hàng khó đặt chỗ nhất Trung Quốc. Thời gian chờ có thể kéo dài tới 8 tiếng, thậm chí số thứ tự xếp hàng được cho là từng bị bán lại với giá lên tới 300 nhân dân tệ (hơn 1,1 triệu đồng).

Tuy nhiên, giữa lúc kinh doanh phát đạt, chuỗi nhà hàng này lại vướng tranh cãi vì những quy định khắt khe về ngoại hình nhân viên.

Vụ việc bùng lên sau khi một thực khách đăng bài trên mạng xã hội bênh vực đội ngũ phục vụ của nhà hàng. Người này cho rằng nhân viên vốn đã kiệt sức vì phải phục vụ lượng khách đông đúc, không nên tiếp tục chịu thêm áp lực phải trang điểm mỗi ngày.

Theo trang tin Vista Hydrogen Business của Trung Quốc, quy định về trang điểm được áp dụng khác nhau tùy chi nhánh. Một số cơ sở chỉ yêu cầu nhân viên phục vụ thực hiện, trong khi những nơi khác bắt buộc toàn bộ nhân viên nữ, bao gồm cả đầu bếp và nhân viên vệ sinh, phải trang điểm. Trong khi đó, nhân viên nam chỉ cần đảm bảo ngoại hình sạch sẽ, gọn gàng.

Các quản lý cửa hàng được cho là yêu cầu lớp trang điểm phải đủ rõ ràng, bao gồm son môi, phấn mắt, kẻ mắt và thậm chí cả lông mi giả.

Dù chuỗi nhà hàng hỗ trợ nhân viên chính thức 100 nhân dân tệ (gần 400.000 đồng) mỗi tháng để mua mỹ phẩm, nhiều người lao động vẫn cho rằng quy định này vô lý.

Một cựu nhân viên chia sẻ với truyền thông rằng vì yêu cầu trên, nhiều người phải thức dậy từ 5h sáng để chuẩn bị ngoại hình trước khi đi làm.

Trong khi đó, một ứng viên tên Linlin cho biết cô bị từ chối khi ứng tuyển vị trí bán thời gian vì không sử dụng keo xịt tóc và không thành thạo kỹ năng trang điểm.

Không chỉ nhân viên, nhiều thực khách cũng lên tiếng phản đối chính sách này. Họ cho rằng điều quan trọng khi đến nhà hàng là chất lượng món ăn và dịch vụ, thay vì diện mạo của người phục vụ.

"Chẳng ai vừa ăn lẩu vừa chăm chăm nhìn vào mặt nhân viên phục vụ. Điều tôi quan tâm là thịt có tươi ngon hay không", một người dùng mạng bình luận.

"Nhân viên phục vụ không có nghĩa vụ phải luôn xinh đẹp để làm hài lòng khách hàng", một người khác viết.

Người thứ ba đặt câu hỏi: "Với cùng thời gian làm việc, tại sao phụ nữ lại phải gánh thêm chi phí thời gian cho việc trang điểm và tẩy trang?".

"Một công ty thực sự tử tế sẽ để nhân viên ăn mặc thoải mái và vui vẻ mỉm cười khi làm việc. Chỉ khi được tôn trọng, con người mới thực sự tỏa sáng", một tài khoản khác bình luận.

Hiện Niu New Sukiyaki chưa đưa ra phản hồi. Đây không phải lần đầu tiên các quy định về ngoại hình nhân viên tại ngành dịch vụ ăn uống Trung Quốc gây tranh cãi.

Tháng 2, chuỗi buffet Big Pizza từng bị chỉ trích vì yêu cầu nhân viên nữ phải tô son màu nổi bật, nếu không có thể bị trừ lương.

Năm 2021, Haidilao, một trong những thương hiệu lẩu lớn nhất Trung Quốc, cũng vấp phải phản ứng tương tự vì quy định nhân viên phải trang điểm khi làm việc. Tuy nhiên, chuỗi nhà hàng này sau đó đã bãi bỏ yêu cầu trên.